محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزات لمستشفي الرمد الجديد بشبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تابع خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها.

وقد رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور إبراهيم بديوي مدير مستشفي الرمد بشبين الكوم ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم .

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية والتجهيزات للمبنى الجديد بمستشفى رمد شبين الكوم  على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، والذى يضم 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي وذلك بهدف استيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى للحصول على خدمة طبية أفضل.

وخلال تفقده ، اشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال المنفذة ، موجهاً بضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة ، لافتاً أن المبني الجديد سيعد بمثابة صرح طبي متميز لخدمة الأهالي .

و أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية مستشفى الرمد

