ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش

يستعد أهالي قرية سملاي بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتشييع جثمان الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي الذي راح ضحيته 4 من أبناء مركز اشمون.

يوسف احمد الضحية الخامسة وضحية لقمة العيش الذي كان بصحبة أصدقاءه من أبناء قريته وخرجوا من اجل العمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية بوادي النطرون.

وأصيب يوسف في حادث الميكروباص علي الطريق الصحراوي وأعلنت أسرته وفاته اليوم نتيجة اصابته في الحادث.

وشيع اهالي مركز اشمون جثامين 4 من أبناء المركز من قري شنواي وساقية ابو شعره والغنامية ضحايا لقمه العيش.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء مركز اسمره الذين اكدوا خروج الشباب من بعد صلاة الفجر للعمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية والعودة ليلا في التاسعة مساءا من اجل لقمة العيش.