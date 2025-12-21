محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تعلية مباني خارج الحيز بشبين الكوم للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير جديدة للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، تمثلت في قيام عدد من المواطنين بالتلاعب والتزوير في مستندات لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

حيث تبين من فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، قيام عدد من المواطنين بتقديم خطابات للوحدة القروية بالمصيلحة مزورة ومنسوب صدورها للإدارة الزراعية / حماية الأراضي بشبين الكوم بشأن طلبات تعلية لمباني تقع خارج الحيز العمراني ، ومن خلال فحص المستندات والرجوع إلى الجهة المختصة تبين عدم صحة التوقيعات المدونة علي الخطابات المذكورة وتزوير خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ، لافتاً أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين .