محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية في أشمون للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن التلاعب برخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام .

وتلاحظ من خلال فحص مستندات الرخصة المذكورة وجود تلاعب وتعديل في رسم صلاحية الموقع وعدد الأدوار الصادر لها الترخيص من أرضي و 3 أدوار علوية إلي أرضي و 4 أدوار علوية ، وذلك بالمخالفة للتقرير الاستشاري للمبنى والرسم الهندسي المرفق للترخيص والقوانين المنظمة لذلك .

أكد محافظ المنوفية إستمراره علي الضرب بيد من حديد لكل عنصر فساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .