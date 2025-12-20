صحة المنوفية تُجري 71 عملية جراحية مجانية بمستشفى منوف العام للقضاء على قوائم الانتظار

شهد مستشفى منوف العام في محافظة المنوفية تنظيم يوم طبي متميز تحت شعار «يوم في حب مصر»، تم خلاله إجراء 71 عملية جراحية بالمجان بنسبة 100%.

وشملت العمليات الجراحية عددًا من التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 40 عملية جراحة عامة، و13 عملية عظام، و11 عملية نساء وتوليد، و3 عمليات أنف وأذن، بالإضافة إلى 4 حالات قسطرة قلبية، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين وفرق التمريض والفنيين، مع توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة لضمان أعلى معدلات الأمان والجودة.

وتم تنفيذ اليوم الطبي في إطار خطة المديرية وإدارة العلاجي، بقيادة الدكتور محمد سلامة، وبحضور ومتابعة الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام، وسط إشادة بجهود الفرق الطبية والتنظيمية، وحسن استقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لهم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن تنظيم مثل هذه الأيام الطبية يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم الانتظار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال إن مديرية الشئون الصحية مستمرة في دعم المستشفيات الحكومية بالإمكانيات والكوادر الطبية اللازمة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات أبناء المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الجهود تعكس التزام المنظومة الصحية بالمنوفية برسالتها الإنسانية والوطنية، من خلال توسيع نطاق المبادرات العلاجية المجانية، وتقديم رعاية صحية متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتحقق مبدأ العدالة الصحية.