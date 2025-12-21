قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ بالمنوفية باستثمارات تزيد عن 82 مليون جنيه

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

 افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ بالجامعة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة المنشآت وتدعيمها بأحدث الأجهزة والتقنيات للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، عدد من أساتذة كلية الطب ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم. 

 أزاح محافظ المنوفية ورئيس الجامعة الستار عن اللوحة التذكارية للمنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ بالجامعة والتي تضمنت (وحدة عمليات الجراحة العامة )باستثمارات 6 مليون و500 ألف جنيه مكونه من ٦ عرف عمليات على مساحة 750م2 ، وتشمل تخصصات متعددة ( جراحه عامه وأورام وتجميل وغرفه إفاقه وغرف أطباء وتمريض ومخازن ، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الجراحة باستثمارات مليون و250 ألف جنيه على مساحة 120م2 تضم غرفه رئيسية بها ٧ أسره وغرفه للحالات الحرجة بـ٢ سرير وغرفه كشف تم تصميمهم بأعلى معايير الجودة.

كما تم افتتاح وحدة قسطرة متعددة الأغراض علي مساحه اجماليه ١٨٠ م2 باستثمارات 4 مليون و500 ألف جنيه , بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث أجهزة القسطرة باستثمارات 70 مليون جنيه وكذا افتتاح وحدة العمليات البسيطة ، واستمع المحافظ ورئيس الجامعة أثناء تفقدهم لآليات سير منظومة العمل ونوعية الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي مما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وتقديم خدمات طبية متميزة لعدد كبير من المترددين داخل وخارج المحافظة.

وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم التجهيزات المنفذة علي أرض الواقع، مؤكداً دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ العديد من المشروعات الطبية والجامعية والتي تدعم خطة المحافظة على كافة الأصعدة، كما أكد على أننا مستمرون وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات في تقديم كافة أوجه الدعم والارتقاء بالقطاع الطبي وتوفير كافة الامكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلي أنه تم تجهيز تلك المنشآت الجديدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الي جانب توفير الكوادر الطبية المتخصصة بما يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلي معايير الجودة، لافتاً الي أن الجامعة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشروعات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم، مثمناً جهود محافظ المنوفية لحرصه الدائم والمستمر مع الجامعة ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة للنهوض بالقطاع التعليمي والجامعي.

جامعة المنوفية اخبار محافظة المنوفية محافظ المنوفية مستشفى الجامعة شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصعيد روسي ضد أوكرانيا.. زيلينسكي يناشد أوروبا بتعزيز الدعم العسكري

سمية الألفي

بعد وفاة سمية الألفي.. سر ابتعادها عن التمثيل وصراعها مع المرض

أرشيفية

حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد