افتتاح عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ بالمنوفية باستثمارات تزيد عن 82 مليون جنيه

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ بالجامعة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال رفع كفاءة المنشآت وتدعيمها بأحدث الأجهزة والتقنيات للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، عدد من أساتذة كلية الطب ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

أزاح محافظ المنوفية ورئيس الجامعة الستار عن اللوحة التذكارية للمنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ بالجامعة والتي تضمنت (وحدة عمليات الجراحة العامة )باستثمارات 6 مليون و500 ألف جنيه مكونه من ٦ عرف عمليات على مساحة 750م2 ، وتشمل تخصصات متعددة ( جراحه عامه وأورام وتجميل وغرفه إفاقه وغرف أطباء وتمريض ومخازن ، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الجراحة باستثمارات مليون و250 ألف جنيه على مساحة 120م2 تضم غرفه رئيسية بها ٧ أسره وغرفه للحالات الحرجة بـ٢ سرير وغرفه كشف تم تصميمهم بأعلى معايير الجودة.

كما تم افتتاح وحدة قسطرة متعددة الأغراض علي مساحه اجماليه ١٨٠ م2 باستثمارات 4 مليون و500 ألف جنيه , بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث أجهزة القسطرة باستثمارات 70 مليون جنيه وكذا افتتاح وحدة العمليات البسيطة ، واستمع المحافظ ورئيس الجامعة أثناء تفقدهم لآليات سير منظومة العمل ونوعية الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي مما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وتقديم خدمات طبية متميزة لعدد كبير من المترددين داخل وخارج المحافظة.

وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم التجهيزات المنفذة علي أرض الواقع، مؤكداً دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ العديد من المشروعات الطبية والجامعية والتي تدعم خطة المحافظة على كافة الأصعدة، كما أكد على أننا مستمرون وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات في تقديم كافة أوجه الدعم والارتقاء بالقطاع الطبي وتوفير كافة الامكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلي أنه تم تجهيز تلك المنشآت الجديدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الي جانب توفير الكوادر الطبية المتخصصة بما يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلي معايير الجودة، لافتاً الي أن الجامعة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشروعات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم، مثمناً جهود محافظ المنوفية لحرصه الدائم والمستمر مع الجامعة ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة للنهوض بالقطاع التعليمي والجامعي.