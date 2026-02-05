نظارة ذكية لعد النقود للمكفوفين.. اعرف التفاصيل من صاحبة الفكرة

قالت رضوى وارف، صاحبة فكرة ابتكار نظارة ذكية لعد النقود للمكفوفين، إنها تعرفت على أمور تخص المكفوفين لم تكن تعرفها من قبل.

وأضافت رضوى وارف، في لقائها على قناة "الحياة"، إن النظارة المبتكرة حديثا أبسط من الحلول الموجودة والتي تساعد المكفوفين في حياتهم.

وذكرت أن ما يميز هذه النظارة عن التطبيقات التي يستخدمها المكفوفون، أن النظارة تخاطب الكفيف بلغته من خلال عرض العملة أمام النظارة فتخاطب الكفيف بعددها والفئة الخاصة بالعملة.

وأوضحت أن النظارة مبرمجة على فئات العملة المصرية وطورت عمل النظارة بالتعرف على فئات عملات أجنبية أخرى لمساعدة المكفوفين في دول العالم.