محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
قارئة قرآن كفيفة.. صابرين تكشف كواليس أحدث أعمالها

تحدثت الفنانة صابرين، لبرنامج أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجى علي، والمعروض على إذاعة «نجوم إف إم»، عن أحدث أعمالها الفنية. 

وقالت صابرين، في مداخلة هاتفية أنها تحضر لمسلسل جديد يتم كتابته حاليا، وتجسد خلاله شخصية أول قارئة قرآن كفيفة فى مصر.

أحدث أعمال صابرين

ويعرض للفنانة صابرين، فيلم الملحد، في دور العرض السينمائي خلال الوقت الحالي، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام. 

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

أعمال صابرين

وكان آخر أعمال صابرين هو فيلم" بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.


وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

