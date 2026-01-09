قارئة قرآن كفيفة.. صابرين تكشف كواليس أحدث أعمالها

تحدثت الفنانة صابرين، لبرنامج أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجى علي، والمعروض على إذاعة «نجوم إف إم»، عن أحدث أعمالها الفنية.

وقالت صابرين، في مداخلة هاتفية أنها تحضر لمسلسل جديد يتم كتابته حاليا، وتجسد خلاله شخصية أول قارئة قرآن كفيفة فى مصر.

ويعرض للفنانة صابرين، فيلم الملحد، في دور العرض السينمائي خلال الوقت الحالي، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام.

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

وكان آخر أعمال صابرين هو فيلم" بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.



وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.