وظائف بالجملة في جامعة القاهرة 2026 | قدم الآن

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بجامعة القاهرة، وذلك فى إطار دعم الهيكل الإدارى وتطوير منظومة الموارد البشرية، بما يتماشى مع خطط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للارتقاء بالأداء المؤسسى داخل الجامعات الحكومية.

الوظائف القيادية المتاحة بجامعة القاهرة 2026

تشمل وظائف جامعة القاهرة القيادية المعلنة خمسة مناصب إدارية عليا، هى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى، ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

وتأتى هذه الوظائف فى إطار سعى جامعة القاهرة إلى تطوير نظم العمل الإدارى، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ودعم خطط التطوير المؤسسى داخل قطاعات الجامعة المختلفة.

المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل وظائف جامعة القاهرة 2026

أشارت جامعة القاهرة إلى أن المهارات الأساسية والمهارات الفنية المطلوبة لشغل الوظائف القيادية، إلى جانب سنوات الخبرة وشروط المؤهل، موضحة تفصيليًا بالملف المرفق بالإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، ويلتزم المتقدمون بكافة الضوابط الواردة به.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة القاهرة 2026

حددت الجامعة مجموعة من المستندات الواجب تقديمها لشغل الوظائف القيادية، وجاءت على النحو التالى:

- شهادة الميلاد.

- عدد 6 صور شخصية حديثة.

- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- شهادات البرامج التدريبية المعتمدة.

- بيان إنجازات يتضمن المقترحات التطويرية لشغل الوظيفة.

- بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد يوضح التأهيل العلمى والخبرة والوظائف الإشرافية السابقة.

وأكدت الجامعة، أنه لن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للمستندات أو الشروط المعلنة.



موعد التقديم على وظائف جامعة القاهرة 2026

بدأ التقديم على وظائف جامعة القاهرة القيادية ويستمر حتى 3 فبراير 2026، على أن يتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة القاهرة 2026

يتم التقديم باليد بإسم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة، وذلك بمبنى إدارى رقم 1 بالمدينة الجامعية للطلاب، الإدارة العامة لشئون العاملين بجامعة القاهرة – الجيزة، بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة، على أن يُقدم الطلب من أصل و8 نسخ، مع تقديم ملف مستقل لكل نسخة يضم المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير.

وأكدت الجامعة أنه لن يتم قبول الطلبات المقدمة قبل أو بعد المدة المحددة، أو المرسلة بالبريد، كما لا تتحمل الجامعة أى مسئولية قانونية عن الطلبات غير المستوفاة.