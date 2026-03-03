مواعيد مواجهات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

تُقام اليوم منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر للرجال للموسم الرياضي 2025–2026، حيث تشهد 4 مواجهات قوية لحسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

مواعيد مباريات اليوم

وتستضيف صالة جامعة عين شمس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً مواجهة مرتقبة بين هليوليد وهليوبوليس، وفي التوقيت ذاته يحتضن المركز الأوليمبي بالمعادي لقاء وادي دجلة أمام العبور.

كما يلتقي دلفي مع المنيا على صالة بايونيز، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع طنطا والترسانة على صالة نادي طنطا.

وعلى صعيد التنظيم، حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على وضع مجموعة من الضوابط والاحتياطات الواجبة لضمان خروج المباريات بالشكل اللائق فنيًا وتنظيميًا، وفي مقدمتها إلزام الأندية صاحبة الأرض بتوفير سيارة إسعاف مجهزة خلال جميع المباريات التي تُقام على ملاعبها.

كما شدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الأكواد الطبية على جميع اللاعبين وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، مع التأكيد على أن النادي المضيف مسؤول مسؤولية كاملة عن إخطار الجهات الأمنية المختصة لتأمين المباراة، بما يضمن سلامة جميع عناصر اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وجماهيرة .

وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يولي أهمية كبيرة لسلامة اللاعبين وانتظام المسابقة، قائلاً:

"نحرص في مجلس الإدارة على تطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة داخل جميع المسابقات، وكأس مصر بطولة عريقة تمثل قيمة فنية كبيرة، ومن ثم كان من الضروري التشديد على الإجراءات الطبية والتنظيمية حفاظًا على سلامة الجميع وضمان تكافؤ الفرص بين الأندية."

وأضاف قمر أن الاتحاد لن يتهاون في تطبيق اللوائح، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لكل تفاصيل التنظيم داخل الصالات، بما يواكب تطور اللعبة ويعكس الصورة الحضارية للكرة الطائرة المصرية.

وتتواصل منافسات البطولة وسط طموحات كبيرة من الأندية للذهاب بعيدًا في مشوار الكأس، في موسم يتوقع أن يكون حافلًا بالمفاجآت والإثارة.