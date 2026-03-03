95% للزمالك و5% لـ فيفا.. تفاصيل توزيع قيمة صفقة دونجا من النجمة السعودي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن توزيع قيمة صفقة نبيل عماد دونجا من نادي النجمة السعودي.



وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نادى النجمة السعودى سيقوم بإحتجاز نسبة 5% من قيمة الصفقة وسيرسل للزمالك 95 % وسيتم إرسال نسبة الـ 5% من خلال غرفة مقاصة الفيفا إلى جميع أندية التدريب للاعب من سن 12 إلى 23 سنة كلا حسب عدد السنوات".

واستطاع نادي الزمالك تحصيل مبلغ 800 ألف دولار من نادي النجمة السعودي في صفقة بيع نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ووصل لخزينة نادي الزمالك مبلغ 800 ألف دولار خلال الساعات الماضية لتبدأ إدارة الكرة في دفع راتب شهرين من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقرر الزمالك صرف عدد من المكافات عن المباريات السابقة والاستعدادا للانتظام في دفعهم خلال المباريات القادمة.