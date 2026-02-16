دونجا يتوج بجائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

توج محمود عبد العاطى " دونجا لاعب الاتحاد السكندري بجائزة رجل المباراة بعد تحقيق الفوز على منافسه سموحة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى

إحداث المباراة





وشهدت الدقيقة 25 هدف تقدم الاتحاد السكندري عن طريق مابولو قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفار حيث استخدم اللاعب يده فى تسجيل الهدف.





سجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77، ليمنح زعيم الثغر نقاط مهمة في صراع تحسين موقعهبجدول الترتيب،





وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 17 نقطة بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمود جنش - خالد عبد الفتاح - مصطفي إبراهيم - محمود شبانة - كريم الديب - سيفوري إيزاك - دونجا - أفشة - يسري وحيد - أبو بكر اليادي - مابولولو