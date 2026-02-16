ديربي الإسكندرية.. مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام سموحة بالدوري

أعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمواجهة سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمود جنش - خالد عبد الفتاح - مصطفي إبراهيم - محمود شبانة - كريم الديب - سيفوري إيزاك - دونجا - أفشة - يسري وحيد - أبو بكر اليادي - مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من

صبحي سليمان - عبد الرحمن مجدي - فادي فريد - كناريا - مؤمن شريف - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - محمود عماد - جون إيبوكا