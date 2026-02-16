تاريخ المواجهات متكافئ بين الاتحاد وسموحة قبل موقعة الدوري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية لـ ديربي الاسكندرية اليوم بين الاتحاد السكندري ومنافسه سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الاتحاد السكندري وسموحة اليوم على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعى تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لتحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة بعد التعثرات التى سقط فيها خلال الموسم الحالي.

تاريخ مواجهات الاتحاد وسموحة

لعب الاتحاد أمام سموحة 30 مباراة في مختلف البطولة، وفاز الأخضر في 9 مواجهات وهو نفس عدد انتصارات الموج الأزرق.

وتعادل الاتحاد وسموحة في 12 مباراة سابقة وسجل فريق الاتحاد 40 هدف فيما استقبل 41 من سموحة خلال المواجهات

ولعب فريق الاتحاد السكندري 16 مباراة في الموسم الحالي حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 10 مواجهات.

ويحاول فريق سموحة اجتياز الهزيمة أمام الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد على أمل الدخول للمربع الذهبي

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقاطة فيما جاء فريق سموحة في المركز السادس برصيد 25 نقطة