دونجا أساسيا .. تشكيل النجمة وأهلي جدة بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل مباراة النجمة، في دوري روشن للمحترفين.

ويحل النجمة ضيفًا على الأهلي، بملعب الإنماء، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن للمحترفين.

تشكيل الأهلي أمام النجمة

في حراسة المرمى: الصانبي.

في خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، هوساوي.

في خط الوسط: الجهني، اتانجانا، ميو.

في خط الهجوم: محرز، البريكان، جالينو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول، ونقطتين عن النصر وصيف الدوري المحلي.

وجاء تشكيل النجمة بقيادة نبيل عماد دونجا كالتالي: