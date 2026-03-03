أفشة عبر إنستجرام: صبر جميل ثم جبر عظيم من الله

شارك نجم الاتحاد السكندري المعار والأهلي السابق اللاعب محمد مجدي أفشة عدة صور جديدة له من أحدث جلسة ظهور.

افشة

وظهر أفشة في الصور من داخل التتش أثناء المباراة الأخير مع الاتحاد السكندري.

وعلق افشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" صبر جميل ثم جبر عظيم من الله".

وكان قد أكد محمد مجدي قفشة أنه لم يفكر يومًا في اعتزال كرة القدم، مشددًا على أن عمره ما زال 29 عامًا، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه داخل المستطيل الأخضر، نافيًا ما تردد حول تفكيره في الابتعاد عن الملاعب.

وعن انتقاله إلى الاتحاد السكندري، أوضح قفشة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن القرار كان صحيحًا وجاء في إطار تحدٍ شخصي فقط، مؤكدًا أنه لم يكن تحديًا للنادي الأهلي، قائلًا: «مين يتحدى الأهلي؟».

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه لا يفضل الظهور كثيرًا في البرامج التلفزيونية، موضحًا أن دائرته الاجتماعية مغلقة وتقتصر على الأهلي وعدد محدود من الأصدقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه أن علاقته بالناس جيدة، ولم يتعرض لأي خيانة أو خذلان من أصدقائه.

الأفضل في الدوري

وتحدث قفشة عن عدد من اللاعبين الأفضل في الدوري حاليا، مؤكدًا أن محمود حسن تريزيجيه ومحمود حمدي الونش وأحمد الشناوي يسيرون بشكل جيد ويقدمون مستويات ثابتة، مشددًا على أن الاختيار دائمًا يكون بناءً على المستوى والاستمرارية داخل الملعب، كما أشار إلى إمام عاشور، موضحًا أنه تعرض للإصابة في البداية ثم عاد وشارك قبل أن يتوقف مرة أخرى، مؤكدًا أن معيار الاختيار الأساسي لديه هو اللاعب الأكثر مشاركة واستمرارية في الأداء.