وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
رياضة

أفشة عبر إنستجرام: صبر جميل ثم جبر عظيم من الله

افشة
افشة
باسنتي ناجي

شارك نجم الاتحاد السكندري المعار والأهلي السابق اللاعب محمد مجدي أفشة عدة صور جديدة له من أحدث جلسة ظهور.

افشة

وظهر أفشة في الصور من داخل التتش أثناء المباراة الأخير مع الاتحاد السكندري.

وعلق افشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" صبر جميل ثم جبر عظيم من الله".

وكان قد أكد محمد مجدي قفشة أنه لم يفكر يومًا في اعتزال كرة القدم، مشددًا على أن عمره ما زال 29 عامًا، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه داخل المستطيل الأخضر، نافيًا ما تردد حول تفكيره في الابتعاد عن الملاعب.

وعن انتقاله إلى الاتحاد السكندري، أوضح قفشة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن القرار كان صحيحًا وجاء في إطار تحدٍ شخصي فقط، مؤكدًا أنه لم يكن تحديًا للنادي الأهلي، قائلًا: «مين يتحدى الأهلي؟».

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه لا يفضل الظهور كثيرًا في البرامج التلفزيونية، موضحًا أن دائرته الاجتماعية مغلقة وتقتصر على الأهلي وعدد محدود من الأصدقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه أن علاقته بالناس جيدة، ولم يتعرض لأي خيانة أو خذلان من أصدقائه.

 الأفضل في الدوري

وتحدث قفشة عن عدد من اللاعبين الأفضل في الدوري حاليا، مؤكدًا أن محمود حسن تريزيجيه ومحمود حمدي الونش وأحمد الشناوي يسيرون بشكل جيد ويقدمون مستويات ثابتة، مشددًا على أن الاختيار دائمًا يكون بناءً على المستوى والاستمرارية داخل الملعب، كما أشار إلى إمام عاشور، موضحًا أنه تعرض للإصابة في البداية ثم عاد وشارك قبل أن يتوقف مرة أخرى، مؤكدًا أن معيار الاختيار الأساسي لديه هو اللاعب الأكثر مشاركة واستمرارية في الأداء.

افشة الاهلي الاتحاد السكندري

