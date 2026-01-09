قبول الأبحاث بالمؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بآثار عين شمس

يعلن مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس عن بدء قبول الأبحاث للمشاركة في مؤتمره الدولي الثالث عشر، والذي يُعقد خلال الفترة 4–5 فبراير 2026، تحت عنوان:

«النقوش والكتابات والشارات على المنشآت المعمارية عبر العصور (من القراءة والتوثيق إلى الدراسة والتحليل)».

يُعقد المؤتمر تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وأ.د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د. حسام طنطاوي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار، وبإشراف أ.د. باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق د. إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، وبرعاية شركة منتور جروب للاستشارات.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة النقوش والكتابات والشارات على المنشآت المعمارية عبر العصور المختلفة، من حيث قراءتها وتوثيقها، وصولًا إلى تحليلها ودراستها في سياقاتها التاريخية والحضارية والعلمية.

- للاطلاع على أهداف ومحاور المؤتمر من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/j9CHJ

- ترسل ملخصات الأبحاث والسيرة الذاتية بصيغة Word عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/5aczEP9pJP875qXq8

- يقدّم المؤتمر عدد (5) منح للمشاركة للباحثين المصريين من طلبة الدراسات العليا والهيئة المعاونة عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/KLZZFQpYAnJdcs6z7

- آخر موعد لتلقي ملخصات الأبحاث 15 يناير 2026 .

- للاستفسار والتواصل:

[email protected]