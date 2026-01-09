قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
أرسنال يسعى لضم نجم أمم إفريقيا مقابل 50 مليون يورو.. من هو؟
خدمات

لتجنب انقطاع الخدمة.. خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي لشهر يناير 2026

دفع فاتورة الخط الأرضي «وي»
دفع فاتورة الخط الأرضي «وي»
خالد يوسف

بدأت الشركة المصرية للاتصالات  تحصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026، وارتفعت معدلات البحث من قبل عملاء الشركة خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي، لتجنب انقطاع الخدمة.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير

بدأت الشركة المصرية للاتصالات «WE» في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير، والتي تغطي استهلاك 3 شهور ماضية، مع إمكانية إجراء واستقبال المكالمات لمدة 20 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.

ويجري تحويل الخدمة للاستقبال فقط لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم 21 من الشهر وحتى 27 من الشهر ذاته، على أن يكون آخر يوم في مدة السماح التي تمنحها الشركة للمواطنين لتسديد الفاتورة، هو 28 من الشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير

ـ الدخول على موقع المصرية للاتصالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

ـ ادخال البيانات المطلوبة من «اسم العميل - كود المنطقة - رقم التليفون الأرضي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول».

ـ النقر على أيقونة «إرسال رقم التأكيد» على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

ـ النقر على أيقونة «أكمل».

ـ تحديد رقم سري وتأكيد الحساب.

ـ وبعد ذلك، قم بالضغط على «الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي» وستظهر قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ـ الدفع أون لاين عن طريق تطبيق «my we».

ـ موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.

ـ سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

ـ الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

ـ زيارة أحد فروع الشركة.

ـ مكاتب البريد المصري.

ـ اختيار دفع الفاتورة.

ـ سحب قيمة الفاتورة من البطاقة المسجلة على التطبيق بعد إدخال الباسورد وتأكيد عملية الدفع.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر «إنستا باي»

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي، عبر تطبيق انستا باي، باتباع الخطوات التالية:

ـ اختيار خدمة «دفع الفواتير».

ـ الضغط على «فواتير التليفون - الإنترنت».

ـ قم باختيار شبكة وي.

ـ اضغط على أيقونة «فاتورة التليفون الأرضي».

ـ ادخل رقم التليفون الأرضي، ثم قم بالضغط على أيقونة «التالي».

ـ تظهر قيمة الفواتير المستحقة.

ـ قم بإختيار سداد مع الاحتفاظ باسكرين لعملية الدفع.

دفع فاتورة الخط الأرضي «وي» تجنب انقطاع الخدمة الشركة المصرية للاتصالات إنستا باي فاتورة الخط الأرضي

