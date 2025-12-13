ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين على محرك «جوجل» عن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي لشهر ديسمبر 2025، خاصة بعد تزايد الشائعات حول تحريك أسعار كروت الشحن.

حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

أكد جهاز تنظيم الاتصالات، عدم صدور أي تحديث رسمي بشأن الأسعار، مؤكدا استمرار العمل بالقيم الحالية لجميع كروت الشحن الخاصة بالمحمول والإنترنت الأرضي دون تغيير.

قال المهندس محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، في صريحات تليفزيونية، إن ما يتردد حول تحريك أسعار كروت الشحن خلال الأيام المقبلة غير صحيح، مشددا على أنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرار رسمي.

أسعار باقات النت المنزلي والموبايل اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

تتمثل باقات الإنترنت الأرضي، فيما يلي:

باقات وي WE

ـ سوبر 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه.

ـ سوبر 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه.

ـ باقات WE Gold تسمح بالتحويل إلى سعة أكبر.

باقات فودافون

ـ 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات.

ـ 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا.

ـ 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

باقات أورانج

ـ 30 ميجابايت بسعر يبدأ من 210 جنيهات.

ـ 70 ميجابايت بسعر يبدأ من 520 جنيهًا.

ـ 100 ميجابايت بسعر يبدأ من 700 جنيه.

ـ 200 ميجابايت بسعر يبدأ من 1760 جنيهًا.

باقات اتصالات

ـ 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات.

ـ 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا

ـ 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

باقات وي WE للمحمول

ـ تتوفر باقات متنوعة للمحمول، بما في ذلك باقات « WE Space Megaمثل 150 جيجابايت بـ 75 جنيهًا و300 جيجابايت بـ 150 جنيهًا» وباقات أخرى مسبقة الدفع.

ـ باقات للمحمول بأسعار تبدأ من 10 جنيهات «625 ميجابايت» وتصل إلى 70 جنيهًا «6250 ميجابايت» مع إمكانية الحصول على ضعف الباقة.

ـ باقات فليكس من 25 جنيهًا حتى 55 جنيهًا «6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت على PUBG»

ـ باقات فليكس من 60 جنيهًا حتى 100 جنيه «6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت على PUBG».

أسعار كروت الشحن اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

أسعار كروت شحن وي

ـ كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة لمدة يومين.

ـ كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة لمدة 6 أيام.

ـ كارت فئة 19 جنيها يمنح رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة لمدة 7 أيام.

ـ كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة لمدة 10 أيام.

ـ كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة لمدة 14 يومًا.

أسعار كروت شحن فودافون

ـ كارت 12.5 جنيه يباع بـ 16.5 جنيه.

ـ كارت 15 جنيهًا سعره 19.50 جنيه ويمنح رصيد 13.65 جنيه.

ـ كارت 20 جنيهًا سعره 26 جنيهًا ويمنح رصيد 18.20 جنيه.

ـ كارت 29 جنيهًا يباع بـ 38 جنيهًا ويمنح رصيد 26.6 جنيه.

ـ كارت 13 جنيهًا يمنح 300 وحدة لمدة يومين.

ـ كارت 16.5 جنيه يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

ـ كارت 19.5 جنيه يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

ـ كارت 26 جنيهًا يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

أسعار كروت شحن اتصالات مصر

ـ كارت 13 جنيهًا يمنح 9.1 جنيه رصيد وصلاحية يومين.

ـ كارت 16.5 جنيه يمنح 11.5 جنيه وصلاحية 6 أيام.

ـ كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه وصلاحية 7 أيام.

ـ كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه وصلاحية 10 أيام.

ـ كارت 38 جنيهًا يمنح 26.6 جنيه وصلاحية 14 يومًا.

ـ كارت 39 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

ـ كارت 65 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

أسعار كروت شحن أورانج

ـ كارت 16.5 جنيه يمنح 11.55 جنيه أو 425 وحدة لمدة 6 أيام.

ـ كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه أو 550 وحدة لمدة 7 أيام.

ـ كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه أو 750 وحدة لمدة 10 أيام.

ـ كارت 38 جنيهًا يمنح 26.60 جنيه أو 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.

ـ كارت 45 جنيهًا يمنح 31.50 جنيه أو 900 وحدة لمدة 28 يومًا.

ـ كارت 55 جنيهًا يمنح 38.50 جنيه أو 1200 وحدة لمدة 28 يومًا.

ـ كارت 65 جنيهًا يمنح 65 جنيهًا أو 1400 وحدة.