مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟

زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
عبد العزيز جمال

تشهد سوق الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل المتصاعد حول احتمال تنفيذ زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن والرصيد بكافة فئاتها، حيث جاءت هذه التوقعات على خلفية الارتفاعات المتتالية في تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات الاتصالات.
 

زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد

 جاء ذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية والطاقة الأمر الذي أعاد طرح ملف أسعار الشحن والرصيد على طاولة النقاش داخل القطاع وبين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

زيادات مترقبة في أسعار كروت الشحن والرصيد

وطبقا لمصادر يرجَّح أن هذه التغيرات في تكلفة التشغيل قد تدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسعار خدمات الشحن والرصيد لتتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، وهو ما جعل الحديث عن الزيادة ينتشر بشكل واسع بين المستخدمين ومواقع التواصل الاجتماعي

وتشير مصادر مطلعة إلى أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق تقوم بالفعل بدراسة تكلفة التشغيل وتأثيرها على أسعار الكروت والخدمات المرتبطة بها.

وتخضع هذه العملية لمراجعة دورية تشمل تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات مقارنة بعائداتها كي تتمكن من الاستمرار في ضخ الاستثمارات وتطوير الشبكات، لكن هذه الدراسة لا تعني تنفيذ زيادة فورية إذ تبقى أي خطوة من هذا النوع مرتبطة بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.

أسعار كروت الشحن الحالية

ورغم هذه المؤشرات، لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو شركات الاتصالات الأربع يؤكد وجود زيادة فعلية في أسعار كروت الشحن.
 

زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد

 من جانبها أوضحت مصادر مطلعة أن شركات الاتصالات تتابع الموقف وتدرس التكلفة، لكنَّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وما زالت أسعار الكروت بكافة فئاتها تعمل بنفس القيم الحالية دون أي تعديل.

 وتبقى أن ما يتردد مجرد اجتهادات لحين صدور إعلان رسمي يوضح حقيقة الموقف.

أسعار كروت الشحن 

ورغم تصاعد الجدل، فإن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تحديث رسمي بشأن الأسعار، مؤكدا استمرار العمل بالقيم الحالية لجميع كروت الشحن الخاصة بالمحمول والإنترنت الأرضي دون تغيير.
 

وتبقى أسعار كروت الشحن موضوعًا مثار متابعة لشرائح واسعة من المستخدمين في مصر.

حقيقة زيادة أسعار كروت شحن المحمول

أكد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، أن ما يتردد حول رفع أسعار كروت الشحن خلال الأيام المقبلة غير صحيح، واصفًا هذه الأنباء بأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأوضح في صريحات تليفزيونية أن تحريك أسعار الكروت أمر متوقع بالفعل، لكنه مرتبط ببداية العام المقبل، وليس فوريًا. 

أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار زيادة الأسعار، ولا يمكن لأي جهة أخرى اتخاذ هذا القرار بمعزل عنه.

موعد تطبيق أسعار كروت الشحن

بحسب تصريحات رئيس الشعبة، فإن موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن لن يكون قبل مطلع العام الجديد، حيث ما زالت الشركات في مرحلة دراسة التكلفة، والقرار النهائي بيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده. 

وأكد طلعت أن الشعبة ليست جهة اتخاذ قرار في ما يتعلق برفع الأسعار، إلا أنها تتابع الأمر وتدرك أن الزيادة “قادمة” بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، لكنه شدد على أن الحديث عن تطبيق فوري لا يستند إلى معلومات صحيحة.

أسعار كروت شحن وي

تستعرض الأسعار الرسمية المعلنة من شركة وي، والتي لا تزال سارية دون أي تعديل، وتشمل فئات كروت «أجدع شحنة» ما يلي:

- كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيد 9.1 جنيه أو 345 وحدة لمدة يومين.

- كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيد 11.55 جنيه أو 490 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت فئة 19 جنيها يمنح رصيد 13.75 جنيه أو 635 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيد 18.2 جنيه أو 865 وحدة لمدة 10 أيام.

- كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيد 26.6 جنيه أو 1300 وحدة لمدة 14 يومًا.

أسعار كروت شحن فودافون

أبقت شركة فودافون على أسعارها الحالية كما يلي:

- كارت 12.5 جنيه يباع بـ 16.5 جنيه.

- كارت 15 جنيهًا أصبح سعره 19.50 جنيه ويمنح رصيد 13.65 جنيه.

- كارت 20 جنيهًا سعره 26 جنيهًا ويمنح رصيد 18.20 جنيه.

- كارت 29 جنيهًا يباع بـ 38 جنيهًا ويمنح رصيد 26.6 جنيه.

كروت الفكة من فودافون

تقدم فودافون كروت فكة متنوعة:

- كارت 13 جنيهًا يمنح 300 وحدة لمدة يومين.

- كارت 16.5 جنيه يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.

أسعار كروت شحن اتصالات مصر

أسعار «أقوى كارت» من اتصالات مصر جاءت كالآتي:

- كارت 13 جنيهًا يمنح 9.1 جنيه رصيد وصلاحية يومين.

- كارت 16.5 جنيه يمنح 11.5 جنيه وصلاحية 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه وصلاحية 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه وصلاحية 10 أيام.

- كارت 38 جنيهًا يمنح 26.6 جنيه وصلاحية 14 يومًا.

- كارت 39 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

- كارت 65 جنيهًا بصلاحية 28 يومًا.

أسعار كروت شحن أورنج مصر

تستمر أورنج في العمل بكروت «الكبير» بالأسعار نفسها:

- كارت 16.5 جنيه يمنح 11.55 جنيه أو 425 وحدة لمدة 6 أيام.

- كارت 19.5 جنيه يمنح 13.65 جنيه أو 550 وحدة لمدة 7 أيام.

- كارت 26 جنيهًا يمنح 18.20 جنيه أو 750 وحدة لمدة 10 أيام.

- كارت 38 جنيهًا يمنح 26.60 جنيه أو 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.

- كارت 45 جنيهًا يمنح 31.50 جنيه أو 900 وحدة لمدة 28 يومًا.

- كارت 55 جنيهًا يمنح 38.50 جنيه أو 1200 وحدة لمدة 28 يومًا.

- كارت 65 جنيهًا يمنح 65 جنيهًا أو 1400 وحدة.

أسباب الحديث عن زيادة أسعار كروت الشحن

تجدد الحديث عن رفع الأسعار بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية أخيرًا، الأمر الذي ينعكس بحسب شعبة الاتصالات، على تكاليف التشغيل الخاصة بالأبراج ومحطات الاتصالات المعتمدة على الطاقة البترولية. 

ووفق تصريحات رئيس الشعبة، فإن هذا الارتفاع حدث سابقًا وأدى إلى زيادات مماثلة، ما يجعل الزيادة المرتقبة مع بداية 2026 أمرًا غير مستبعد.

 وحتى اللحظة، لا توجد أي زيادات جديدة أولية، ويبدأ أي تحريك للأسعار فقط بقرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

موعد زيادة أسعار كروت الشحن الجديدة

أشار رئيس الشعبة إلى أن زيادة الأسعار متوقعة مع انطلاق العام الجديد 2026، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القرار لم يصدر بعد، ولا علاقة للشعبة نفسها باتخاذه، إذ يظل جهاز تنظيم الاتصالات هو صاحب القرار النهائي في أي تحريك للأسعار، مؤكدًا وجود تحديات تنظيمية داخل الشعبة تحتاج إلى معالجة.

وتتباين الفئات الأكثر تداولًا بين المحافظات، لكن كروت 13 و16.5 و26 جنيهًا تبقى الأكثر استخدامًا نظرًا لارتباطها بباقات الوحدات والخدمات اليومية، بينما تظل كروت 38 و65 جنيهًا الأقل تداولًا لكونها موجهة لاحتياجات أكبر ولمدد أطول.

هل كروت الشحن غليت اليوم

يتساءل المواطنون: هل كروت الشحن غليت اليوم؟ والإجابة بحسب جهاز تنظيم الاتصالات هي “لا”، فما زالت الأسعار الحالية تعمل دون تغيير، وما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات تمت بالفعل غير صحيح.

وتشدد الجهات الرسمية على أن أي تحديث في الأسعار سيعلن بشكل واضح وشفاف، وبصورة رسمية لا تحتمل التأويل.

 وحتى اللحظة، لم تُصدر أي شركة من الشركات الأربع العاملة في السوق قرارًا فعليًا بالزيادة.

أسعار كروت الشحن الفكة

وتواصل الشركات تقديم فئات أسعار كروت الشحن الفكة بذات معدلات الأسعار الحالية. فمثلاً تقدم فودافون كارت الفكة 13 جنيهًا بـ 300 وحدة لمدة يومين، وكارت الفكة 16.5 جنيه بـ 425 وحدة لمدة 6 أيام، وكارت الفكة 19.5 جنيه بـ 550 وحدة لمدة 7 أيام، بينما يمنح كارت 26 جنيهًا نحو 750 وحدة لمدة 10 أيام، وتبقى هذه الفئات من الأكثر تداولًا بين المستخدمين نظرًا لمرونتها وقيمتها التشغيلية.

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

