قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
انقطاع الإنترنت في إسرائيل .. وشلل يضرب عدة قطاعات بدولة الاحتلال
أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر
يا ليتني كنت معهم | نجل أبو عبيدة يروي مأساة استشهاد والده وعائلته في قصف إسرائيلي .. القصة الكاملة
أنوشكا تتألق في ليلة غنائية استثنائية بدار الأوبرا لاستقبال 2026 | شاهد
مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو
انقلاب 30 عربة قطار في «كنتاكي» الأمريكية تحمل مادة كيميائية خطيرة.. وحظر خروج السكان
لا للسوشيال ميديا الفارغة.. «مصر القومي» يشيد بقرار «المتحدة»: الصحافة تركّز على القيمة وليس الشهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
آية التيجي

يسعى كثير من الأشخاص إلى إنقاص الوزن دون فقدان الكتلة العضلية، وهو ما يتطلب اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على أطعمة تساعد على حرق الدهون وبناء العضلات في آنٍ واحد.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ونصح خبراء التغذية، بأن اختيار نوعية الطعام يلعب دورًا حاسمًا في تحسين شكل الجسم، وزيادة معدل الأيض، ودعم صحة العضلات.

وكشف موقع Medical News Today، عن أبرز الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرزها :


ـ البيض.. بروتين كامل يدعم العضلات:
يُعد البيض من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، حيث يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء العضلات، كما يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يساهم في تقليل السعرات الحرارية اليومية.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ صدور الدجاج واللحوم الخالية من الدهون:
توفر صدور الدجاج واللحوم قليلة الدسم كمية كبيرة من البروتين مع نسبة منخفضة من الدهون، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يرغب في إنقاص الوزن دون خسارة العضلات.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الأسماك الدهنية لحرق الدهون:
تحتوي أسماك مثل السلمون والتونة على أحماض أوميجا 3، التي تساعد على تقليل الالتهابات، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ودعم نمو العضلات، إلى جانب دورها في حرق الدهون.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الشوفان والكربوهيدرات المعقدة:
يمنح الشوفان الجسم طاقة مستدامة، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترات أطول، ما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الزبادي اليوناني لبناء العضلات:
يتميز الزبادي اليوناني بنسبة بروتين أعلى مقارنة بالزبادي العادي، كما يحتوي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الخضروات الورقية قليلة السعرات:
الخضروات مثل السبانخ والبروكلي غنية بالألياف والفيتامينات، وتساعد على تحسين عملية الهضم، وزيادة الشعور بالشبع، دون إضافة سعرات حرارية مرتفعة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ المكسرات والبذور باعتدال:
تحتوي المكسرات على دهون صحية وبروتين، وتساعد على تنظيم الشهية ودعم صحة العضلات، بشرط تناولها بكميات معتدلة لتجنب السعرات الزائدة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

نصيحة الخبراء

وتشير الدراسات إلى أن الجمع بين هذه الأطعمة مع ممارسة تمارين المقاومة وشرب كميات كافية من الماء يساهم بشكل فعّال في فقدان الدهون وبناء العضلات بطريقة صحية ومستدامة.

أطعمة لإنقاص الوزن أطعمة لبناء العضلات فقدان الوزن وبناء العضلات نظام غذائي صحي بروتين لبناء العضلات حرق الدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

ترشيحاتنا

مها الصغير

سوء فهم وحبس شهر… القصة الكاملة لأزمة مها الصغير

المخرج داوود عبد السيد

أزمة حادة في وظائف الكلى.. اللحظات الأخيرة في حياة المخرج داود عبد السيد

حواس الإنسان

أسرار تكشف للمرة الأولى.. وداعًا للحواس الخمس التي يملكها الإنسان

بالصور

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد