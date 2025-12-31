أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

يسعى كثير من الأشخاص إلى إنقاص الوزن دون فقدان الكتلة العضلية، وهو ما يتطلب اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على أطعمة تساعد على حرق الدهون وبناء العضلات في آنٍ واحد.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ونصح خبراء التغذية، بأن اختيار نوعية الطعام يلعب دورًا حاسمًا في تحسين شكل الجسم، وزيادة معدل الأيض، ودعم صحة العضلات.

وكشف موقع Medical News Today، عن أبرز الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرزها :



ـ البيض.. بروتين كامل يدعم العضلات:

يُعد البيض من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، حيث يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء العضلات، كما يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يساهم في تقليل السعرات الحرارية اليومية.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ صدور الدجاج واللحوم الخالية من الدهون:

توفر صدور الدجاج واللحوم قليلة الدسم كمية كبيرة من البروتين مع نسبة منخفضة من الدهون، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يرغب في إنقاص الوزن دون خسارة العضلات.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الأسماك الدهنية لحرق الدهون:

تحتوي أسماك مثل السلمون والتونة على أحماض أوميجا 3، التي تساعد على تقليل الالتهابات، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ودعم نمو العضلات، إلى جانب دورها في حرق الدهون.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الشوفان والكربوهيدرات المعقدة:

يمنح الشوفان الجسم طاقة مستدامة، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترات أطول، ما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الزبادي اليوناني لبناء العضلات:

يتميز الزبادي اليوناني بنسبة بروتين أعلى مقارنة بالزبادي العادي، كما يحتوي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ الخضروات الورقية قليلة السعرات:

الخضروات مثل السبانخ والبروكلي غنية بالألياف والفيتامينات، وتساعد على تحسين عملية الهضم، وزيادة الشعور بالشبع، دون إضافة سعرات حرارية مرتفعة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

ـ المكسرات والبذور باعتدال:

تحتوي المكسرات على دهون صحية وبروتين، وتساعد على تنظيم الشهية ودعم صحة العضلات، بشرط تناولها بكميات معتدلة لتجنب السعرات الزائدة.

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

نصيحة الخبراء

وتشير الدراسات إلى أن الجمع بين هذه الأطعمة مع ممارسة تمارين المقاومة وشرب كميات كافية من الماء يساهم بشكل فعّال في فقدان الدهون وبناء العضلات بطريقة صحية ومستدامة.