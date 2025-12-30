علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

توصل علماء إلى أن طريقة وقوف ومشي الأطفال، وتحديدًا شكل بروز منطقة أسفل الظهر والمؤخرة، قد تحمل دلالة خفية على الإصابة باضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وفقًا لدراسات أجنبية حديثة.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

وأوضحت الأبحاث أن بعض الأطفال دون سن العاشرة يظهر لديهم ما يُعرف بـ«وضعية الحوض المائل للأمام»، وهي وضعية تجعل المؤخرة تبدو أكثر بروزًا، أشبه بما يُسمى بـ«مشية البط»، رغم أنها ليست أكبر حجمًا في الواقع.





وأظهرت ملاحظات على أطفال مصابين باضطراب طيف التوحد (ASD)، أن زاوية ميل الحوض للأمام أثناء المشي تكون أكبر بنحو 5 درجات مقارنة بالأطفال غير المصابين.

وهذا الميل يؤثر على توازن الجسم ويجعل الطفل يعوض ذلك بطريقة غير طبيعية في الوقوف والمشي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

سلوكيات حركية مرتبطة بالتوحد

ويشير العلماء إلى أن التوحد قد يصاحبه بعض السلوكيات مثل :

ـ المشي على أطراف الأصابع

الجلوس لفترات طويلة في أوضاع متكررة

ـ تيبّس عضلات الفخذ والحوض

وهي عوامل تساهم في شد عضلات الورك وزيادة ميل الحوض للأمام، ما يصعّب الحفاظ على وضعية جسدية متوازنة.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

تفسير عصبي للحالة

وربطت دراسات سابقة ظهور التوحد باضطرابات في نمو مناطق معينة من الدماغ، مثل:

ـ المخيخ

ـ العقد القاعدية

وهي مناطق مسؤولة عن الحركة والتوازن والتحكم العضلي، ما يفسر التغيرات في نمط المشي ووضعية الجسم لدى الأطفال المصابين.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

دراسات من اليابان وإيطاليا

وكشفت أبحاث أجريت في إيطاليا واليابان، أن هذه التغيرات في وضعية الحوض تصبح أكثر وضوحًا لدى الأطفال في سن المدرسة، خاصة بين 8 و10 سنوات.

وفي دراسة إيطالية نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology استخدمت تحليل الحركة ثلاثي الأبعاد لمقارنة مشية أطفال مصابين بالتوحد بغيرهم.

وأظهرت النتائج، أن الأطفال المصابين يميلون بالحوض للأمام أكثر من الطبيعي عند ملامسة القدم للأرض، مع حركة أقل في مفصل الكاحل.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

شدة الأعراض مرتبطة بالمشية

وأكد الباحثون، أن شدة أعراض التوحد ترتبط مباشرة بمدى اضطراب المشي، وهو ما قد يؤدي إلى:

ـ آلام أسفل الظهر

ـ آلام في الورك أو الركبة

ـ صعوبة في الأنشطة التي تتطلب توازنًا أو حركات سريعة

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

هل الوضعية سبب التوحد؟

ويشدد العلماء على أن ميل الحوض للأمام لا يسبب التوحد، ولكنه قد يكون علامة مبكرة أو أثرًا جانبيًا ناتجًا عن تأثير التوحد على العضلات والتوازن.

وقد يساعد رصده مبكرًا في تقديم دعم علاجي مثل العلاج الطبيعي أو التمارين التصحيحية.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

علاقة فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)

وأظهرت دراسة يابانية، أن أطفالًا مصابين بـ ADHD، خاصة الأولاد في عمر 9 إلى 10 سنوات، لديهم ميل في الحوض للأمام بنحو 4.5 درجات أكثر من أقرانهم، وارتبط هذا الميل بشكل وثيق بأعراض فرط الحركة والاندفاع.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

نسب الانتشار

وتشير أحدث مراجعة لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC) إلى أن طفلًا واحدًا من كل 31 طفلًا تم تشخيصه باضطراب طيف التوحد.

كما تتداخل حالات التوحد وADHD بنسبة قد تصل إلى 50–70%.