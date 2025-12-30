قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

آية التيجي

تعد الهالات السوداء تحت العينين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا بين السيدات، حيث تؤثر على نضارة الوجه وتمنحه مظهرًا مرهقًا حتى مع الحصول على قدر كافٍ من النوم.

ومع تزايد الإقبال على الحلول الطبيعية بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية، يبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء وتحسين مظهر منطقة تحت العين بطرق آمنة وفعّالة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقليل الهالات السوداء وفقًا لما ذكره موقع Colon Eye Institute.

- أكياس الشاي الباردة: لتهدئة منطقة العين
تعتبر أكياس الشاي، خاصة الشاي الأخضر أو البابونج، من أكثر الوصفات الطبيعية فعالية لتقليل الهالات السوداء. 

فدرجة البرودة تساعد على انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل الانتفاخ والاحمرار حول العينين، بينما تحتوي على مضادات أكسدة تهدئ البشرة.

طريقة الاستخدام:
ـ انقعي كيسي شاي في ماء ساخن لبضع دقائق، ثم ضعيهما في الثلاجة حتى يبردا تمامًا.
ـ ضعي الأكياس على العينين المغلقتين لمدة 10-15 دقيقة يوميًا لملاحظة تحسن تدريجي في الهالات.

- مزيج زيت اللوز وعصير: الليمون لتفتيح البشرة
يمثل زيت اللوز وعصير الليمون وصفة طبيعية شهيرة لتخفيف الهالات السوداء، حيث يحتوي زيت اللوز على فيتامين E ويعمل كمضاد للالتهابات، بينما يساعد عصير الليمون على تفتيح لون البشرة وتوحيدها.

طريقة الاستخدام:
ـ امزجي مقادير متساوية من زيت اللوز وعصير الليمون.
ـ ضعي الخليط بلطف حول منطقة العين مع تجنب ملامسة العين مباشرة، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.
ـ يفضل استخدام الوصفة بحذر لأصحاب البشرة الحساسة.

- شرائح الخيار وماء الورد

تشتهر شرائح الخيار بقدرتها على تهدئة وترطيب الجلد، وتقليل الانتفاخ حول العينين، ما يمنح مظهرًا أكثر انتعاشًا.

طريقة الاستخدام:

ـ تبرد شرائح الخيار في الثلاجة، ثم توضع على الجفون المغلقة لبضع دقائق يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسابيع.
أما ماء الورد، فهو غني بالفيتامينات A وC ويساعد على تجديد خلايا الجلد وتفتيح الهالات.
ـ استخدمي قطعة قطن مغموسة في ماء الورد لمسح منطقة تحت العين بلطف، واتركيها طوال الليل قبل الغسل صباحًا بالماء البارد.
ويساعد الاستخدام المنتظم على تحسين نعومة البشرة ومنحها نضارة واضحة.

نصائح عامة للتخفيف من الهالات السوداء

ـ الحصول على قدر كافٍ من النوم يوميًا

ـ شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة

ـ تقليل التعرض للشاشات والإجهاد المستمر

ـ استخدام الوصفات الطبيعية بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج

الهالات السوداء تحت العين وصفات طبيعية للهالات السوداء علاج الهالات السوداء تفتيح منطقة تحت العين وصفات طبيعية للعناية بالبشرة أكياس الشاي للهالات السوداء زيت اللوز وعصير الليمون للهالات

