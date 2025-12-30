أنوشكا تعانق التراث .. ورئيس الأوبرا يقود احتفالاً بمذاق خاص

عانق الفن الأصيل أجواء البهجة في أمسية استثنائية شهدها المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالات الثقافة المصرية بالعام الجديد، حيث قاد المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الحفل في ظهور فني لافت أضفى على الأمسية طابعاً خاصاً ومختلفاً، فيما أحيت النجمة أنوشكا الليلة بصوتها الدافئ وحضورها المميز.

وأُقيم الحفل مساء اليوم الثلاثاء بمشاركة نخبة من مطربي الموسيقى العربية، هم ندى غالب، محمد حسن، ورحاب عمر، الذين شاركوا في تقديم برنامج غنائي متنوع جمع بين التراث والحداثة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتضمن البرنامج باقة مختارة من الأعمال التراثية والحديثة التي جسدت قدرة الفنون الجادة على التعبير عن مشاعر الفرح والتفاؤل المصاحبة لبدايات عام جديد، حيث قدمت أنوشكا مجموعة من أشهر أعمالها التي تألقت بها خلال تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب عدد من المؤلفات الجماهيرية الخالدة، من بينها نسم علينا الهوى للأخوين رحباني، سهر الليالي لإلياس الرحباني، جانا الهوى لبليغ حمدي، وفي يوم وليلة لمحمد عبد الوهاب، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي.

وجاءت هذه الأمسية لتؤكد مكانة دار الأوبرا المصرية كمنبر ثقافي رائد، ودور الموسيقى والغناء باعتبارهما جسراً إنسانياً يجمع القلوب ويعزز القيم الجمالية، ويحمل آمالاً متجددة تسهم في تشكيل الوعي والوجدان، خاصة في المناسبات التي يحتفي بها المجتمع المصري بمختلف فئاته.