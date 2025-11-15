توقعات بزيادات وشيكة في أسعار كروت الشحن وسط ترقّب المستخدمين

تشير التوقعات في سوق الاتصالات المصري إلى احتمالية حدوث زيادات في أسعار كروت الشحن خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في ظل ما يردده عدد من العاملين بالقطاع حول ارتفاع تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات المحمول، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية والطاقة.

وطبقا لمصادر يرجَّح أن هذه التغيرات في تكلفة التشغيل قد تدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسعار خدمات الشحن والرصيد لتتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، وهو ما جعل الحديث عن الزيادة ينتشر بشكل واسع بين المستخدمين ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم هذه المؤشرات، لا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو شركات الاتصالات الأربع يؤكد وجود زيادة فعلية في أسعار كروت الشحن.

من جانبها أوضحت مصادر مطلعة أن شركات الاتصالات تتابع الموقف وتدرس التكلفة، لكنَّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وما زالت أسعار الكروت بكافة فئاتها تعمل بنفس القيم الحالية دون أي تعديل.

وتبقى أن ما يتردد مجرد اجتهادات لحين صدور إعلان رسمي يوضح حقيقة الموقف.