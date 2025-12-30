قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس المقبل إجازة؟
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل الخميس المقبل إجازة؟

الخميس القادم اجازة
الخميس القادم اجازة
محمد غالي

الخميس القادم اجازة؟ سؤال يسيطر على محركات البحث، وذلك مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية 2026، ارتفعت معدلات البحث والتساؤلات حول موقف يوم 1 يناير من الإجازات الرسمية، خاصة مع ترقب العاملين في مختلف قطاعات الدولة أقرب عطلة رسمية خلال العام الجديد.

الخميس القادم اجازة

هل الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية؟

حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من مجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتبار يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب أو الموظفين أو العاملين بالقطاعات الحكومية والتعليمية، ويعد اليوم وفقا للوضع الحالي يوم عمل طبيعي.

ويقتصر قرار الإجازة الصادر حتى الآن على العاملين بالبنوك فقط، دون امتداده إلى باقي مؤسسات الدولة أو الجهات التعليمية.

قرار رسمي بإجازة البنوك الخميس المقبل


وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، والذي يوافق يوم الأربعاء، على أن يتم ترحيل الإجازة إلى اليوم التالي.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن البنوك ستستأنف عملها بشكل طبيعي صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

الخميس القادم اجازة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، وبالرجوع إلى أجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، لا يتضمن يوم 1 يناير أي عطلة رسمية، حيث تبدأ أول إجازة رسمية في شهر يناير يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبذلك لا تعد رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر.

إجازة 7 يناير 2026

تعد إجازة 7 يناير 2026، الموافق عيد الميلاد المجيد، أول إجازة رسمية خلال العام الجديد، وهي إجازة مدفوعة الأجر تمنح لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعطيل الامتحانات والأنشطة الرسمية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

تشمل الإجازات الرسمية المعلنة خلال عام 2026 ما يلي:

الثلاثاء 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد
السبت 25 يناير إجازة عيد الشرطة
الاثنين 31 مارس إجازة عيد الفطر المبارك
الاثنين 21 أبريل إجازة شم النسيم
الجمعة 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء
الخميس 1 مايو إجازة عيد العمال
الجمعة 6 يونيو إجازة وقفة عرفات
السبت 7 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك
الخميس 27 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية
الاثنين 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو
الأربعاء 23 يوليو إجازة عيد الثورة
الخميس 6 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف
الاثنين 6 أكتوبر إجازة انتصارات أكتوبر

رأس السنة الميلادية الخميس القادم اجازة الخميس القادم اجازة الإجازات الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

محكمة

بسبب الميراث .. قرار بشأن المتهمين بمشاجرة السلاح الأبيض في أطفيح

واقعة كفر الشيخ

طلبت التحريات.. جهات التحقيق تقرر حجز الأب وصديقه في واقعة طفل كفر الشيخ

المتهم

القبض على أدمن صفحة روّج لبيع سـ لاح ناري على مواقع التواصل الاجتماعي

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

المزيد