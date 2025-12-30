هل الخميس المقبل إجازة؟

الخميس القادم اجازة؟ سؤال يسيطر على محركات البحث، وذلك مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية 2026، ارتفعت معدلات البحث والتساؤلات حول موقف يوم 1 يناير من الإجازات الرسمية، خاصة مع ترقب العاملين في مختلف قطاعات الدولة أقرب عطلة رسمية خلال العام الجديد.

الخميس القادم اجازة

هل الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية؟

حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من مجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتبار يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب أو الموظفين أو العاملين بالقطاعات الحكومية والتعليمية، ويعد اليوم وفقا للوضع الحالي يوم عمل طبيعي.

ويقتصر قرار الإجازة الصادر حتى الآن على العاملين بالبنوك فقط، دون امتداده إلى باقي مؤسسات الدولة أو الجهات التعليمية.

قرار رسمي بإجازة البنوك الخميس المقبل



وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، والذي يوافق يوم الأربعاء، على أن يتم ترحيل الإجازة إلى اليوم التالي.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن البنوك ستستأنف عملها بشكل طبيعي صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، وبالرجوع إلى أجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، لا يتضمن يوم 1 يناير أي عطلة رسمية، حيث تبدأ أول إجازة رسمية في شهر يناير يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبذلك لا تعد رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر.

إجازة 7 يناير 2026

تعد إجازة 7 يناير 2026، الموافق عيد الميلاد المجيد، أول إجازة رسمية خلال العام الجديد، وهي إجازة مدفوعة الأجر تمنح لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعطيل الامتحانات والأنشطة الرسمية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

تشمل الإجازات الرسمية المعلنة خلال عام 2026 ما يلي:

الثلاثاء 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير إجازة عيد الشرطة

الاثنين 31 مارس إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل إجازة شم النسيم

الجمعة 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو إجازة وقفة عرفات

السبت 7 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس 27 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو إجازة عيد الثورة

الخميس 6 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف

الاثنين 6 أكتوبر إجازة انتصارات أكتوبر