تستمر أسبوعين.. موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي وانطلاق الترم الثاني بالجامعات

بدأ طلاب الجامعات امتحانات نهاية الترم الأول في انتظار انتهاؤها وبدء اجازة منتصف العام الدراسي، والتي ستبدأ اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.

وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.