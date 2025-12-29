لحماية الطلاب من النصب.. صدى البلد ينشر قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة من التعليم العالي

بدأ الطلاب التقديم في عدد من الجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني، حيث تستقبل كل جامعة الطلاب الراغبين في الالتحاق بها بالاماكن الشاغرة بالكليات.

وبالتزامن مع فتح التنسيق للطلاب يقع بعض الطلاب فريسة لعمليات نصب الكيانات الوهمية التي تتدعي اعتمادها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، لذا توفر وزارة التعليم العالي قائمة بالجامعات والمعاهد المعتمدة من خلال الروابط التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk