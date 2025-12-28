محافظ القاهرة يشكر الرئيس السيسي لدعمه لمنظومة التعليم العالي

توجه إبراهيم صابر محافظ القاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي، وحرصه الدائم على تطوير الجامعات المصرية، والتوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، إيمانًا منه بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى فعاليات الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا علي إنشاء جامعة العاصمة ( حلوان سابقًا )، "اليوبيل الذهبى"، بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة ، وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد محافظ القاهرة على سعادته للمشاركة فى احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة العاصمة ( جامعة حلوان سابقًا) بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها، هذا الصرح العلمي العريق الذي يُعد أحد أعمدة التعليم العالي والبحث العلمي والفنون والتكنولوجيا في مصر.

واضاف محافظ القاهرة أن الجامعة نجحت على مدار نصف قرن، في أداء دورها الوطني والتنموي، من خلال تخريج أجيال من الكفاءات العلمية والمهنية التي أسهمت بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لبناء الإنسان، ويعكس جوهر رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم والابتكار في صدارة أولوياتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إطلاق المسمى الجديد “جامعة العاصمة” ياتي تجسيدًا لما شهدته الجامعة من تطور نوعي، وتأكيدًا على مكانتها الأكاديمية المرموقة، ودورها المتنامي في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ القاهرة على التزام محافظة القاهرة الكامل بدعم العملية التعليمية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات ، والمؤسسات الأكاديمية داخل نطاق المحافظة، من خلال توفير بيئة داعمة، والمشاركة في المبادرات التعليمية والثقافية والتنموية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية الدولة.

كما توجه محافظ القاهرة بخالص التقدير لمجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بها، على جهودهم المخلصة، مثمنًا دور أبناءنا الطلاب والخريجين، الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، وأحد أهم روافد تحقيق رؤية مصر 2030.

وجدد محافظ القاهرة التهنئة لجامعة العاصمة بمناسبة يوبيلها الذهبي، متمنيًا لها دوام التقدم والريادة، ومزيدًا من الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.