قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يشكر الرئيس السيسي لدعمه لمنظومة التعليم العالي

دابراهيم صابر محافظ القاهرة
دابراهيم صابر محافظ القاهرة
مريم عزت

توجه إبراهيم صابر محافظ القاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي، وحرصه الدائم على تطوير الجامعات المصرية، والتوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، إيمانًا منه بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى فعاليات الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا علي إنشاء  جامعة العاصمة ( حلوان سابقًا )، "اليوبيل الذهبى"، بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة ، وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد محافظ القاهرة على سعادته للمشاركة فى احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة العاصمة ( جامعة حلوان سابقًا)  بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها، هذا الصرح العلمي العريق الذي يُعد أحد أعمدة التعليم العالي والبحث العلمي والفنون والتكنولوجيا في مصر.

واضاف محافظ القاهرة أن الجامعة نجحت على مدار نصف قرن، في أداء دورها الوطني والتنموي، من خلال تخريج أجيال من الكفاءات العلمية والمهنية التي أسهمت بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لبناء الإنسان، ويعكس جوهر رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم والابتكار في صدارة أولوياتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إطلاق المسمى الجديد “جامعة العاصمة” ياتي تجسيدًا لما شهدته الجامعة من تطور نوعي، وتأكيدًا على مكانتها الأكاديمية المرموقة، ودورها المتنامي في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ القاهرة على التزام  محافظة القاهرة الكامل بدعم العملية التعليمية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات ، والمؤسسات الأكاديمية داخل نطاق المحافظة، من خلال توفير بيئة داعمة، والمشاركة في المبادرات التعليمية والثقافية والتنموية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية الدولة.

كما توجه محافظ القاهرة بخالص التقدير لمجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بها، على جهودهم المخلصة، مثمنًا دور أبناءنا الطلاب والخريجين، الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، وأحد أهم روافد تحقيق رؤية مصر 2030.

وجدد محافظ القاهرة التهنئة لجامعة العاصمة بمناسبة يوبيلها الذهبي، متمنيًا لها دوام التقدم والريادة، ومزيدًا من الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.

محافظ القاهرة محافظة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التعليم العالي تطوير الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

نصائح للحفاظ على محرك سيارتك

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025

Gemini 

جوجل تستعرض أهم إنجازات أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2025

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد