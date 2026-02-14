المغرب تدشن أحد أكبر مصانع أنظمة هبوط الطائرات في العالم



شهدت دولة المغرب إطلاق مصنع أنظمة هبوط الطائرات بالنواصر لشركة "سافران"، لتعزيز مكانة المغرب الصناعية عالميا وذلك بحضور العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

ومن المقرر أن يطور المصنع - واحد من أكبر المصانع عالميا - سلسلة إنتاج متكاملة لطائرات "إيرباص 320"، ويطبق أحدث المعايير والتقنيات.

ومن جانبه ؛ شدد وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، على أن المشروع يعزز الشراكة مع "سافران" ويطور المواهب المغربية الشابة.

وبدوره ؛ ذكر رئيس "سافران" روس ماكينيس، أن المصنع سيواكب زيادة إنتاج الطائرات ويخلق 500 وظيفة ويعتمد على الطاقة النظيفة.

كما اختُتم الحفل بتوقيع بروتوكول إنشاء المصنع بحضور الملك محمد السادس والمسؤولين.

