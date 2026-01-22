بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

أصدر الديوان الملكي المغربي، يوم الخميس بيانا بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب، وفازت بها السنغال للمرة الثانية على التوالي، وشهدت النهائي أمام أسود الأطلسي أحداثا مؤسفة بعد احتجاج بعض جماهير أسود التيرانجا، على عدد من القرارات التحكيمية.

كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

وقال الديوان الملكي المغربي إنه في أعقاب الدورة 35 لكأس إفريقيا للأمم، التي استضافتها المملكة المغربية في أجواء حماسية من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري، يعرب الملك محمد السادس عن عميق شكره لكافة مكونات الأمة التي ساهمت، بشكل رائع، في النجاح الكبير لهذه التظاهرة المتميزة.

وهنأ الملك محمد السادس، المواطنين المغاربة عبر مختلف مدن المملكة على الجهود المبذولة، وعبر عن شكره لكل فرد على مساهمته القيمة في هذا النجاح التاريخي الذي حظي باعتراف وإشادة العالم أجمع.

ووجه عاهل المغرب عبارات التنويه إلى ملايين المغاربة، نساء ورجالا وأطفالا، الذين لم يتوانوا، كل بطريقته ودوما بشكل نموذجي، عن دعم منتخبهم الوطني، الذي بات يحتل المرتبة الثامنة في التصنيف العالمي.

وأكد أن هذه النتيجة المتميزة هي بالخصوص ثمرة سياسة إرادية، عالية الطموح، على المستوى الرياضي وفي مجال البنيات التحتية، وكذا الاختيار النابع من الروح الوطنية المتجذرة لأبناء موهوبين من مغاربة العالم بحمل قميص الفريق الوطني والدفاع عن ألوانه بكل فخر واعتزاز.

وأكد الملك المغربي، أن هذه الدورة ستظل محطة بارزة في تاريخ المنافسة القارية، إذ أنها، فضلا عن نتائجها الرياضية الممتازة، مكنت من قياس الطفرة النوعية التي حققتها المغرب على طريق التنمية والتقدم، بفضل رؤية بعيدة المدى ونموذج مغربي متفرد وفعال يضع المواطن في صلب كل الطموحات.

أزمة نهائي المغرب والسنغال

وقال الملك محمد السادس ملك المغرب، إنه إذا كان هذا الحفل الكروي القاري الكبير الذي احتضنته المملكة قد شابته الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية لهذه البطولة التي جمعت الفريقين المغربي والسنغالي، والتي تم خلالها تسجيل وقائع وتصرفات مشينة؛ فإنه بمجرد أن تتراجع حدة الانفعال والعواطف ستنتصر روابط الأخوة الإفريقية بشكل طبيعي؛ حيث إن هذا النجاح المغربي هو أيضا نجاح لإفريقيا كلها. وأكد أن المغرب سيظل فخورا بكونه قدم على أرضه شهرا من الفرح الشعبي والحماس الرياضي، وساهم بذلك في إشعاع إفريقيا وكرة القدم بالقارة.

وواصل البيان التعليق على البطولة القاريه بقوله إنه إزاء حملة التشهير وبعض محاولات النيل من المصداقية، فإن ملك المغرب، يظل على اقتناع بأن المخططات المعادية لن تبلغ أبدا مرادها، وأن الشعب المغربي يدرك كيف يميز بين الأمور، ولن يقبل بالانسياق وراء الضغينة والتفرقة فلا شيء يستطيع أن يمس بالتقارب الذي تم نسجه على مدى قرون بين شعوبنا الإفريقية، ولا بالتعاون المثمر القائم بين مختلف بلدان القارة والذي ما فتئ يتعزز بشراكات أكثر طموحا.

وتابع "أن المملكة المغربية كانت وستظل بلدا إفريقيا كبيرا وفيا لروح الاخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته".

واختتم بيان الديوان الملكي المغربي بالفول إنه "طبقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، فإن المغرب سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائدة إفريقيا موحدة ومزدهرة، لاسيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته".