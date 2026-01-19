المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة

أعلنت وزارة الخارجية المغربية يوم الاثنين أن الملك محمد السادس أشاد بالتزام ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للنهوض بالسلام.

مجلس السلام بغزة

وأعلن الملك محمد السادس عاهل المغرب قبول دعوة ترامب، للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة كـ "عضو مؤسس"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

وأشاد ملك المغرب، بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب للنهوض بالسلام، وأعلن الرد بالإيجاب على الدعوة، مضيفا أن المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووفقًا للمسؤول، فقد وُجّهت الدعوة إلى نتنياهو أو إلى ممثل إسرائيلي آخر نيابةً عنه. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لم تردّ رسميًا بعد على طلب الانضمام كعضو مؤسس.