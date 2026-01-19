الإدارة الأمريكية تعتزم سن تعريفات جمركية جديدة تحسبا لحكم المحكمة العليا

كشف الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم سن تعريفات جمركية جديدة على الفور إذا ألغت المحكمة العليا التعريفات العالمية الشاملة التي أطلقها بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.

وقال جرير ، في تصريحات لصحيفة (نيويورك تايمز( في مقابلة نشرت اليوم /الاثنين/، إنه يمكن للمحكمة العليا أن تبت في الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة، وربما في وقت مبكر من يوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية "ستبدأ في اليوم التالي" لاستبدال التعريفات برسوم أخرى.

ويمثل الطعن في الرسوم التي يتم النظر فيها في المحكمة العليا اختبارا كبيرا للسلطات الرئاسية وكذلك على استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس ترامب بعيدة المدى على السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير 2025.