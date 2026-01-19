قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ميلوني: يجب عدم تصعيد التوتر بشأن جرينلاند

ميلوني
ميلوني

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم موافقتها على قراره فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية نشرت قوات في جرينلاند، مؤكدة أن تصعيد التوتر في هذا الملف سيكون خطأ.
وقالت ميلوني، بحسب ما نقلته وكالة أنباء /آنسا/ الإيطالية: "إن زيادة الرسوم الجمركية على الدول التي اختارت المساهمة في أمن جرينلاند هو خطأ، وأنا لا أوافق عليه".
وأضافت ميلوني، التي تربطها علاقات ودية بترامب، أنها أوضحت موقفها خلال حديثها مع صحفيين في عاصمة كوريا الجنوبية سول أمس الأحد، أثناء زيارتها الرسمية.
وأوضحت "تحدثت إلى دونالد ترامب قبل ساعات قليلة وقلت له ما أعتقده، كما تحدثت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي أكد أن الحلف بدأ العمل على هذا الملف.
كما شددت ميلوني على ضرورة استئناف الحوار وتجنب التصعيد، مشيرة إلى وجود "مشكلة في الفهم والتواصل" بشأن نشر القوات في جرينلاند، مؤكدة أنه لا ينبغي تفسير هذه الخطوة على أنها موقف معادٍ للولايات المتحدة.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

6 طرق فعالة لتخفيف ألم الأسنان في المنزل دون أدوية .. تعرف عليها

6 طرق فعّالة لتخفيف ألم الأسنان في المنزل دون أدوية
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

