أخبار العالم

طفل من كل 7 أطفال ينام جائعا.. 2.8 مليون إسرائيلي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ناصر السيد

أفاد البنك الاجتماعي الإسرائيلي لأغذية الأطفال، يوم الاثنين، بزيادة حادة في طلبات أغذية الأطفال خلال عام 2025.

أغذية الأطفال في إسرائيل

وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 25% في طلبات أغذية الأطفال في إسرائيل، إلى جانب ارتفاع أسعار حليب الأطفال بنسبة 7% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة تراكمية في الأسعار بنسبة 30% منذ عام 2020. 

وقد أدى هذا، إلى جانب الوضع الأمني ​​الراهن الذي يؤثر على إسرائيل منذ العدوان على غزة في أكتوبر 2023 ، إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية للعديد من الأسر.

إنعدام الأمن الغذائي في إسرائيل

كما كشفت بيانات من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي أن 2.8 مليون إسرائيلي يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من مليون طفل وأظهرت البيانات أن طفلًا من بين كل سبعة أطفال ينام جائعًا.

وتوضح هذه الأرقام ظاهرة واسعة الانتشار تتجاوز الحدود الاجتماعية وتؤثر على المجتمع الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

يبلغ سعر علبة حليب الأطفال الواحدة ما بين 75 و85 شيكلًا إسرائيليًا، ما يعني أن متوسط ​​إنفاق الأسرة على الحليب يبلغ حوالي 500 شيكل شهريًا، وهو ما يجعله أحد أهم بنود الإنفاق للأسر التي لديها أطفال رضع.

حليب الأطفال في إسرائيل

علاوة على ذلك، تُصنّف أسعار حليب الأطفال في إسرائيل ضمن أعلى 10% من أسعار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفارق يصل إلى 77% مقارنةً بالدول الأخرى.

أظهرت بيانات البنك الاجتماعي لأغذية الأطفال زيادةً حادةً في المساعدات المقدمة من الأمهات العازبات اللواتي يكافحن للحفاظ على استمرارية عملهن خلال حالات الطوارئ، وكذلك من الأسر التي تعيش في منطقة الحدود الشمالية ومجتمعات حدود غزة. 

يشكل جزء كبير من طالبي المساعدة أسرًا تم إجلاؤها خلال حرب إسرائيل وحماس، وتكبدت خسائر اقتصادية فادحة نتيجة فقدان الدخل، وعدم استقرار العمل، ونفقات استثنائية إضافية.

