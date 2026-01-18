قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
أطباء بلا حدود: مخاوف من تعليق إسرائيل لخدماتنا بغزة.. والنظام الصحي بالقطاع يعاني شللا شبه كامل

"أطباء بلا حدود": مخاوف من تعليق إسرائيل لخدماتنا بغزة .. والنظام الصحي بالقطاع يعاني شللا شبه كامل
"أطباء بلا حدود": مخاوف من تعليق إسرائيل لخدماتنا بغزة .. والنظام الصحي بالقطاع يعاني شللا شبه كامل
أ ش أ

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن توقف خدماتها في قطاع غزة نتيجة إجراءات إسرائيلية تهدد وجودها على الأرض، يثير مخاوف لدى الفلسطينيين في وقت لا يزال فيه النظام الصحي يعاني من شلل شبه كامل ونقص حاد على مختلف الأصعدة.


وقالت المنظمة ، في بيان اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - إن إسرائيل علّقت تسجيلها ضمن قواعدها الجديدة للعمل في غزة والضفة دون الإشارة إلى الزمن.. مشيرة إلى إدعاء السلطات الإسرائيلية بأن مغادرة المنظمة للقطاع سيكون تأثيره محدودا.. وهذا غير صحيح مطلقا.


وأكدت المنظمة أن آلاف المرضى والجرحى يتلقون الرعاية الصحية المتخصصة عبر طواقم "أطباء بلا حدود"، التي اتخذت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مقرا لها، ويعيشون مخاوف مضاعفة لانعدام توفر البدائل في حال توقفت هذه المنظمة عن تقديم خدماتها.


من جانبه، قال مشرف وحدة الحروق التابعة لأطباء بلا حدود، محمد أبو جاسر، إنهم يعالجون المرضى الذين يعانون من كسور وإصابات متعددة، ومرضى الحروق أيضا من ذوي الدرجات العميقة.


وأضاف" نحن كمؤسسة طبية إنسانية نعالج المرضى، بينما تعتمد علينا فئة كبيرة لعدم وجود بدائل أخرى، خاصة في مجال عملنا بمجمع ناصر" .. مشيرا إلى أنه في حال منعت إسرائيل المنظمة من العمل في غزة، فإن ذلك سيلقي بظلال سلبية كبيرة خاصة فيما يتعلق بـ"إدخال المواد والوفود الطبية".


كما حذرت أطباء بلا حدود من أن النظام الصحي في غزة وصل إلى حافة الهاوية بفعل الحرب، بينما تتعاظم الحاجة الملحّة إلى خدمات الرعاية الطبية القيمة.


ووسط هذا الواقع، تعاني المنظومة الصحية في غزة شللا شبه كامل، بسبب نقص الوقود والمعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات الطبية.

