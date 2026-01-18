"أطباء بلا حدود": مخاوف من تعليق إسرائيل لخدماتنا بغزة .. والنظام الصحي بالقطاع يعاني شللا شبه كامل

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن توقف خدماتها في قطاع غزة نتيجة إجراءات إسرائيلية تهدد وجودها على الأرض، يثير مخاوف لدى الفلسطينيين في وقت لا يزال فيه النظام الصحي يعاني من شلل شبه كامل ونقص حاد على مختلف الأصعدة.



وقالت المنظمة ، في بيان اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - إن إسرائيل علّقت تسجيلها ضمن قواعدها الجديدة للعمل في غزة والضفة دون الإشارة إلى الزمن.. مشيرة إلى إدعاء السلطات الإسرائيلية بأن مغادرة المنظمة للقطاع سيكون تأثيره محدودا.. وهذا غير صحيح مطلقا.



وأكدت المنظمة أن آلاف المرضى والجرحى يتلقون الرعاية الصحية المتخصصة عبر طواقم "أطباء بلا حدود"، التي اتخذت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مقرا لها، ويعيشون مخاوف مضاعفة لانعدام توفر البدائل في حال توقفت هذه المنظمة عن تقديم خدماتها.



من جانبه، قال مشرف وحدة الحروق التابعة لأطباء بلا حدود، محمد أبو جاسر، إنهم يعالجون المرضى الذين يعانون من كسور وإصابات متعددة، ومرضى الحروق أيضا من ذوي الدرجات العميقة.



وأضاف" نحن كمؤسسة طبية إنسانية نعالج المرضى، بينما تعتمد علينا فئة كبيرة لعدم وجود بدائل أخرى، خاصة في مجال عملنا بمجمع ناصر" .. مشيرا إلى أنه في حال منعت إسرائيل المنظمة من العمل في غزة، فإن ذلك سيلقي بظلال سلبية كبيرة خاصة فيما يتعلق بـ"إدخال المواد والوفود الطبية".



كما حذرت أطباء بلا حدود من أن النظام الصحي في غزة وصل إلى حافة الهاوية بفعل الحرب، بينما تتعاظم الحاجة الملحّة إلى خدمات الرعاية الطبية القيمة.



ووسط هذا الواقع، تعاني المنظومة الصحية في غزة شللا شبه كامل، بسبب نقص الوقود والمعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات الطبية.