أخبار العالم

ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة

فرناس حفظي

أُصيب 41 رضيعا في روضة أطفال خاصة بالقدس المحلية بحالات اختناق وصعوبة في التنفس ظهر اليوم الإثنين، فيما خضع رضيعان يبلغان من العمر أربعة أشهر لعمليات إنعاش قلبي رئوي، إثر تسرب مادة كيميائية يُشتبه بأنها خرجت من جهاز تدفئة داخل المبنى.


وقالت شرطة الاحتلال إن الواقعة تصنف كحادث محتمل يتعلق بمواد خطرة، مشيرةً إلى أن الروضة كانت تعمل داخل منزل خاص دون ترخيص. 

وقد شاركت فرق الشرطة والدفاع المدني في إخلاء الأطفال من الموقع.

وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء أن طواقمها نقلت الأطفال إلى مستشفيات مختلفة في القدس لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج الطبي، وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن طفلة رضيعة وصلت وهي فاقدة للوعي وبلا نبض، وتلقت إنعاشًا قلبيًا قبل نقلها إلى مستشفى “شعاري تسيديك”، في حين نُقل رضيع آخر إلى مستشفى “هداسا جبل المشارف” بعد إجراء إنعاش مماثل.


ووصف مسعفون من المنظمة الحادث بأنه “خطير”، مؤكدين حالة من الذعر الشديد داخل المبنى أثناء إجلاء الأطفال، وبحسب التقديرات الطبية الأولية، فإن حالات الأطفال الـ41 ناتجة عن استنشاق مادة كيميائية لم تُحدد بعد.


وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، بما في ذلك عدم حصول الروضة على ترخيص، فضلًا عن تحديد طبيعة المادة المتسربة ومصدرها.

