توك شو

أحمد موسى: الإخوان يكذبون حول قروض مصر ويديرون أكاذيب لصالح إسرائيل

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن حقيقة مواقف جماعة الإخوان من القضايا المصرية، مشيرًا إلى أنهم لم يهاجموا إسرائيل أو يتحدثوا عنها، لأن هدفهم الأساسي ليس مصلحة مصر بل الحصول على الأموال.

 وأضاف موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان كانوا يروجون لتقارير كاذبة ضد مصر بغرض الحصول على تمويلات من إسرائيل.

وتطرق موسى إلى الأكاذيب التي رددها أعضاء الإخوان وبعض اللجان الليبرالية المتحالفة معهم، حيث زعموا أن مصر قد تأخرت في سداد القروض المستحقة عليها في ديسمبر الماضي، وهو ما وصفه بالإفتراء الكامل.

صندوق النقد الدولي

 وأوضح أن مصر تلتزم بسداد ديونها في مواعيدها المحددة، وهو ما أكده الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، نافيًا أي تأخير أو تقاعس في السداد.

 سياسة الحكومة الخاصة بالديون

وفيما يتعلق بالحكومة المصرية، أكد أحمد موسى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية يناير، عن سياسة الحكومة الخاصة بالديون وما ستقوم به في هذا الملف بالتفاصيل.

شخصية مدبولي

 كما أشاد موسى بشخصية مدبولي، واصفًا إياه بـ "الشخصية المحترمة والمجتهدة"، مؤكدًا أنه يعمل بلا توقف ويتابع كل الملفات المهمة في الحكومة مثل الكهرباء والإسكان والبترول.

وأشار موسى إلى أن مدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي بفضل جهوده الكبيرة في مختلف الملفات، وأنه لا يقتصر عمله على الشأن الحكومي فقط بل يتسم أيضًا بالمصارحة والمكاشفة مع الإعلام.

 واعتبر أن مدبولي شخصية وطنية متميزة وأن الجميع يقدر جهوده، مضيفًا أن "أحدًا لا يشتكي منه لأنه دائمًا يتيح المجال للإعلام ويجيب على الأسئلة بكل شفافية".

وفي ختام حديثه، تمنى موسى أن يشهد هذا العام أخبارًا إيجابية للمواطنين، حيث من حقهم أن يشعروا بتحسن في دخلهم ومرتباتهم مع بداية العام الجديد.

