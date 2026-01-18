قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا
تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته
تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
أحمد موسى يكشف: الإخوان يقتلون المصريين منذ 1948 وبلال فضل يروج الأكاذيب

كشف الإعلامي أحمد موسى أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قد مارسوا القتل ضد المصريين منذ عام 2011، بل إن تاريخهم المظلم يعود إلى عام 1948، مشيرًا إلى أن جرائمهم ضد الشعب المصري ليست جديدة.

قنوات إعلامية للدعاية ضد الدولة

وأثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أضاف موسى أن بلال فضل، الذي حصل على الجنسية المصرية، زعم العثور على 14 جثة في مكتب ضابط أمن دولة في عام 2011، وهو ما اعتبره أكاذيب مغرضة يروجها بلال بعد أن فتحت له قنوات إعلامية للدعاية ضد الدولة المصرية. 

وأكد موسى أن بلال فضل، الذي يعيش الآن خارج مصر، يواصل نشر الأباطيل والكذب دون أن يكون له أي مصداقية.

فترة حكم الإخوان

وعن فترة حكم الإخوان، أشار موسى إلى أنه لا توجد أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بتعذيب من قبل الشرطة خلال تلك الفترة، بل على العكس، تم تقديم بلاغات تتهم جماعة الإخوان نفسها بالتعذيب. 

كما شدد على أن جماعة الإخوان لا تُصدق بعد أن كذبت على الشعب المصري والعالم كله، وأنهم قاموا بتضليل الجميع.

وتابع موسى قائلاً: "هناك أجهزة شريفة تحمي البلد والشعب المصري، وعلى المواطن أن يكون حذرًا من أي شخص يتعاون أو يتحالف مع التنظيم الإرهابي، لأن ذلك يعني أنه أصبح جزءًا منهم".

 الرعاية الطبية المقدمة

وفي سياق آخر، أضاف موسى أن الرعاية الطبية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر هي أفضل من تلك التي يحصل عليها "حسام بهجت"، الذي يصف نفسه بأنه "حقوقي" بينما يستخدم هذه القضية لتحقيق مصالح شخصية.

