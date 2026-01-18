أحمد موسى يكشف: كلمة مفاجئة لترامب في دافوس

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فرض رسوم جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في حلف الناتو، وذلك بسبب معارضتهم لخطته المثير للجدل بشأن ضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة.

النفوذ الروسي في المنطقة

وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن روسيا هي المستفيد الرئيسي من هذا الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا التوتر يعزز النفوذ الروسي في المنطقة.

كلمة في منتدى دافوس

كما أشار موسى إلى أن الرئيس ترامب يستعد لإلقاء كلمة في منتدى دافوس بسويسرا، ولكنه أكد أن لا أحد يعلم محتوى هذه الكلمة، التي من المتوقع أن تكون "مهمة وغير متوقعة".

تقليص دور الأمم المتحدة

واختتم موسى بتسليط الضوء على مشاركة قادة العالم في منتدى دافوس، مشيرًا إلى أن ترامب كان قد أعلن مؤخرًا انسحابه من العديد من المنظمات الأممية، وهو ما يهدد بتقليص دور الأمم المتحدة، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الممولين لتلك المنظمات.