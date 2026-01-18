5 قضايا رئيسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عن لقاء الرئيس السيسي وترامب المرتقب في دافوس

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء المقبل، في منتدى دافوس.

القمة المصرية - الأمريكية

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة المصرية - الأمريكية ستبحث «ملف غزة ووقف إطلاق النار»، بالإضافة إلى الكثير من القضايا سيتم مناقشتها مثل «تحديات القرن الإفريقي - السد الإثيوبي - حركة الملاحة العالمية - قضية السودان»، وغيرها من القضايا العالمية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن «الوزير حسن رشاد التقى أعضاء اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بالإضافة إلى 11 عضوا آخرين؛ من أجل حل القضية الفلسطينية، وتولي مهام قطاع غزة».

توفير احتياجات أهالي غزة

واختتم أحمد موسى، قائلا: اللجنة ستعمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين، بعد تسلم المهام والمسئوليات في القطاع، مشددا على ضرورة توفير احتياجات أهالي غزة من المؤن والمساعدات الإنسانية، مع فتح المعابر داخل القطاع.