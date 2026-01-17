إعلامي متميز .. إلهام أبو الفتح: روحت خطفت أحمد موسى من قناة أخرى عشان ييجي صدى البلد

هنأت إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، الإعلامي أحمد موسى بمناسبة إصدار اول كتاب له " أسرار".

وقالت إلهام أبو الفتح في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحمد موسى يطل عبر شاشة صدى البلد منذ 12 سنة ".

وتابعت إلهام أبو الفتح:" انا روحت خطفت احمد موسى من قناة أخرى عشان يجي صدى البلد وعلاقتي بأحمد موسى ممتدة منذ الثمانينات ".

وأكملت إلهام أبو الفتح:" احمد موسى صحفي متألق في الاهرام وإعلامي متميز للغاية الناس كلها بتحبه".

ولفتت إلهام أبو الفتح:"احمد موسى إنسان ذو اخلاق عالية وملتزم في العمل ويتواجد في القناة من الواحدة ظهرا قبل موعد برنامجه بساعات ويبحث باستمرار عن المعلومة الدقيقة".

وشهدت قاعة البانوراما التاريخية بمقر مؤسسة الأهرام،، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع الكتاب الجديد للكاتب الصحفي والاعلامي أحمد موسى الصادر بعنوان "أسرار" عن مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ وذلك بحضور عدد من من الوزراء والقيادات الصحفية والشخصيات العامة.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى، إن كتابه الجديد يتضمن شهادات ومعلومات غير مسبوقة، من بينها تفاصيل رواها له الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حول ما جرى يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار من نقاشات مع الفريق أول أحمد إسماعيل خلال الاستعدادات للمعركة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل توثق مرحلة دقيقة ومهمة في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف أن الكتاب يضم الكثير من الأسرار والوثائق التي تبرز قوة دور الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان حريصا على أن يكون الكتاب متاحا للجميع.

وكشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى عن صدور طبعة جديدة لهذا الكتاب قريباً، تحمل مزيدا من الحقائق والاسرار، مؤكدا ان مسيرته الصحفية والإعلامية، التي يعبر عنها هذا الكتاب، تهدف إلى بناء الوعي لدى المصريين، لما يحاك ضد مصر وشعبها، من مؤامرات تستهدف النيل من استقرارها ومكانتها الإقليمية، وتشويه الوعي لدى النشء والشباب، ومن هنا يأتي الكتاب كوثيقة للتاريخ، برصد تفاعلات ماقبل عام 2011، والمؤامرة الكبرى لاستغلال الوعي الزائف لدى الشباب، والذي مارسته الجماعات المأجورة، وفي مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابي، وكيف تكالبت تلك التنظيمات بارتباطاتها المشبوهة ونواياها الخبيثة على تضليل الشباب وغرس الكراهية واشاعة الفوضى.