بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل
عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار

هاني حسين

هنأ  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإعلامي أحمد موسى بمناسبة إصدار اول كتاب له " أسرار".

 وقال علاء فاروق  في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أهنئ الإعلامي والكاتب الصحفي القدير أحمد موسى على إصدار كتابه أسرار ".

وتابع علاء فاروق:"  أحمد موسى شاهد على عصر صعب للغاية أيام جماعة الإخوان وعاني أيام الإخوان من هجوم كبير من الجماعة ".


واكمل علاء فاروق :" مهم الأجيال المقبلة تعرف الحقائق والأسرار الخاصة بفترة جماعة الإخوان  ".

".

وشهدت قاعة البانوراما التاريخية بمقر مؤسسة الأهرام،، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع الكتاب الجديد للكاتب الصحفي والاعلامي أحمد موسى الصادر بعنوان "أسرار" عن مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ وذلك بحضور عدد من من الوزراء والقيادات الصحفية والشخصيات العامة.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى، إن كتابه الجديد يتضمن شهادات ومعلومات غير مسبوقة، من بينها تفاصيل رواها له الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حول ما جرى يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار من نقاشات مع الفريق أول أحمد إسماعيل خلال الاستعدادات للمعركة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل توثق مرحلة دقيقة ومهمة في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف أن الكتاب يضم الكثير من الأسرار والوثائق التي تبرز قوة دور الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان حريصا على أن يكون الكتاب متاحا للجميع.

وكشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى عن صدور طبعة جديدة لهذا الكتاب قريباً، تحمل مزيدا من الحقائق والاسرار، مؤكدا ان مسيرته الصحفية والإعلامية، التي يعبر عنها هذا الكتاب، تهدف إلى بناء الوعي لدى المصريين، لما يحاك ضد مصر وشعبها، من مؤامرات تستهدف النيل من استقرارها ومكانتها الإقليمية، وتشويه الوعي لدى النشء والشباب، ومن هنا يأتي الكتاب كوثيقة للتاريخ، برصد تفاعلات ماقبل عام 2011، والمؤامرة الكبرى لاستغلال الوعي الزائف لدى الشباب، والذي مارسته الجماعات المأجورة، وفي مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابي، وكيف تكالبت تلك التنظيمات بارتباطاتها المشبوهة ونواياها الخبيثة على تضليل الشباب وغرس الكراهية واشاعة الفوضى.
 

