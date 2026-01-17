حتى وفاتي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة عن كتابه أسرار

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل توقيع أول كتاب له بعنوان " أسرار " في مؤسسة الأهرام الخميس الماضي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في 2011 بدأت في كتابة كتابي أسرار وكتبت صفحة ونص في الكتاب بتاعي في 2011 ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عندي كنز من المعلومات والوثائق والشهادات المهمة على مدار السنوات الماضية وعلى مدار 4 سنوات بدأت في كتابة "أسرار ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سيكون هناك جزء ثان من كتابي أسرار للفترة من 1988 وحتى عام 2004"، مضيفا:" كتابي لا أدافع فيه عن احد او اتهم فيه أحد لكنه عبارة عن شهادتي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سيكون هناك وثائق في كتابي تكشف ما حدث في مصر وهدفي الرئيسي هو التوعية وتحذير المصريين وإحنا عايزين نبني بلدنا "، مضيفا:" هناك معلومات لن انشرها حتى وفاتي وقمت بنشر ما يمكن نشره فقط".