توك شو

أحمد موسى عن كتابه أسرار: الإخوان هيدفنوا نفسهم

هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن كتابه أسرار سيكون موجودًا في جناح مؤسسة الأهرام بمعرض القاهرة الدول للكتاب الذي يفتح أبوابه للجمهور نهاية الأسبوع الجاري.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيكون هناك حلقة حوارية عن الكتاب مع الكاتب والإعلامي محمد الباز وهو من يتولى الحوار، موضحا أن الكتاب يتناول محطات كثيرة من 2005 وحتى 2025.


وقال إنه يوم الخميس الماضي كان متشرف مع رئيس مجلس الإدارة الأهرام في حفل توقيع الكتاب الذي حضره الوزراء والصحفيون والمؤثرين والسياسيين والنخب المصرية وجميع المواقع المصرية.


وجه الشكر للوزراء الذين حضروا وهم أشرف صبحي، علاء فاروق، محمود فوزي، موسى مصطفى موسى، سامح الحفني، إلى جانب محافظ القاهرة إبراهيم صابر، والمفكر الإستراتيجي سمير فرج، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، والسفير تميم خلاف.


واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الكتاب يباع بسعر 150 جنيهًا، ولا يوجد كتاب بهذا السعر في السوق، موضحًا أن مؤسسة الأهرام كسبانة من الكتاب قبل ما يتم طباعته وبيعه جوة وبرة مصر.


وأردف أنه كان هناك تنسيق وحرص مع رئيس مجلس إدارة الأهرام أن يكون سعر الكتاب في متناول الناس لأنه لا يريد مكسب أو أرباح من خلف الكتاب، لأنه كتب من أجل التوثيق والناس تعرف أيه اللي حصل في الفترة دي.


واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه يعمل حاليا على الإعداد للجزء الثاني من الكتاب والذي يتناول الفترة من العام 1988 وحتى 2004، موضحا أنه سيكون مهم جدًا.


وواصل أنه يكتب بيده بالقلم ولا يكتب على الكمبيوتر ومن يمسك الكتاب يشعر أنه لا يريد أن يتركه قبل أن ينتهي من قراءته، لأنه مكتوب بطريقة مبسطة.


واختتم: في ناس اتكلمت عن الكتاب قبل ما ينزل السوق والتنظيم الدولي للإخوان بيهاجموا الكتاب قبل ما يطبع، طب أنا بقولكم لما تشوفوا الكتاب والوقائع اللي فيه المفروض تشوفوا مكان تدفنوا نفسكم فيه، ومفيش حد يقدر ينكر الوقائع في الكتاب لأنها موثقة بالمستندات.

موسى أحمد موسى كتاب أسرار أسرار على مسئوليتي

المزيد

