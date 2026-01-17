أحمد موسى: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد دعم أمريكا للموقف المصري القانوني في ملف السد الإثيوبي

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسالة الشكر التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي لجهوده في وقف إطلاق النار بغزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترامب أشاد بجهود الرئيس السيسي لوقف حرب غزة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ترامب أكد أن أمريكا مستعدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن السد الإثيوبي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" في ولاية ترامب الأولى كنا قريبين من التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لكن إثيوبيا لم توقع على الاتفاق وتوقف كل شيء ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : " الرئيس السيسي رد على الرئيس ترامب وثمن رسالة ترامب وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الامن والاستقرار بالمنطقة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد على حق مصر في نهر النيل وأن مصر لن تتراجع خطوة واحدة عن حقها التاريخي في نهر النيل لان المياه تعني حياة المصريين، ورسالة ترامب تأكيد على دعم أمريكا للموقف المصري القانوني في ملف نهر النيل والسد الإثيوبي ".



