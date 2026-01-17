قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  إحنا رايحين نلعب ضربات المعاناة ومفيش وقت إضافي ".


وتابع الإعلامي  أحمد موسى :" مباراة المركز الثالث في أمم أفريقيا يتم لعب ضربات جزاء فقط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  توقفت أمام قيام بعض الجماهير المغربية بإطلاق صفارات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري وهذا أمر لا يليق "، مضيفا:" لابد أن يكون هناك اعتذار واضح من الاتحاد المغربي لكرة القدم  عما صدر من بعض الجماهير المغربية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى : “ لازم الواحد يحترم مصر والمنتخبات المشاركة في البطولة”، مضيفا ،:" للأسف قلة من الجماهير المغاربية لا تحترم النشيد الوطني المصري ". 
 

