لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا رايحين نلعب ضربات المعاناة ومفيش وقت إضافي ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مباراة المركز الثالث في أمم أفريقيا يتم لعب ضربات جزاء فقط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" توقفت أمام قيام بعض الجماهير المغربية بإطلاق صفارات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري وهذا أمر لا يليق "، مضيفا:" لابد أن يكون هناك اعتذار واضح من الاتحاد المغربي لكرة القدم عما صدر من بعض الجماهير المغربية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى : “ لازم الواحد يحترم مصر والمنتخبات المشاركة في البطولة”، مضيفا ،:" للأسف قلة من الجماهير المغاربية لا تحترم النشيد الوطني المصري ".

