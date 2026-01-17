كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن منتخب مصر وحسام حسن.

أرقام منتخب مصر

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انفراااااد .. منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا .. ".

منتخب مصر

علق وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق، بعد هزيمة الفراعنة من السنغال فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا.

وأكد وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس،" أن اللي حصل من بعد هزيمة السنغال والتصريحات وكل اللي حصل حاجة تكسف، حاجة تكسف الشكل اللي إحنا ردينا بيه على الخسارة وعلى المواقف اللي حصلت طبعاً حاجة مؤسفة جداً".

وتابع ،" أنا في لوم كبير جداً على الجهاز الفني وعلى المسؤولين على المنتخب، ولوم أكبر موجود على الجانب المغربي اللي كان بينظم الأمور".

وشدد الصخرة قائلا: “إحنا مش مشكلة إننا نخسر، عادي إننا نخسر .. لكن كابتن حسام طول البطولة بيشاور على النجوم السبعة، إحنا عندنا سبع نجوم والشمس مبتتغطاش بغربال”

وأوضح “إحنا أحسن منتخب في أفريقيا، أكتر منتخب عنده بطولات في أفريقيا، أكبر بلد عندها حضارة وثقافة”.

وواصل ، “إحنا علمنا ناس كتير قوي في أفريقيا وما زلنا بنعمل كدة، وما زلنا إحنا الشمس المضيئة في أفريقيا فما ينفعش كل شوية أطلع أقول للناس كدة، أنا كدة بقلل من نفسي ومن قيمتي كبلد، بخلي الناس تتشكك في اللي بقوله”.

وأردف ، “أنا هتكلم على السلوكيات اللي حصلت؛ من بداية البطولة الناس بتساندني في المغرب، والمغرب طول عمرها بلد بتحب مصر وبترحب بينا. أنا لعبت في المغرب كتير ومن أكتر البلاد اللي لعبت فيها شعب مغربي محترم .. أنا استدعيت الشعب المغربي؟ أنا استعديته! ودي نقطة سوداء في المنتخب اللي حصل ده”.

وأشار جمعة إلى “ إنت داخل في المباريات الإقصائية وإنت بطل ومتوقع إنك توصل، طبيعي الناس مش هتفضل تساندك، فلازم تبقى كنت مستعد لده .. ومش معنى إن الناس ما وقفتش معاك إن الناس ضدك، لا عادي ده وضع تنافسي وفي الكورة عادي”.

وأكد ،" إنما تيجي لغاية مباراة السنغال وتخسر وتطلع تقول الكلام اللي قلته ده كله؟ كلام طبعاً ما يرضيش أي حد أبداً يا أحمد، والكلام ده لو البطولة دي بتتنظم في مصر واتقال علينا اتفرج إحنا كنا هنقول إيه! ..الجانب المغربي بقى.. إنت كصحفي جاي تهاجم المدير الفني لمنتخب مصر؟ إنت جاي تستفزه وعايزه يغلط وعايزه يعتذر؟ مالهاش أي معنى أبداً وما كنتش أتمنى إنها تحصل. فالإعلام اصطاد النقطة دي من الكابتن حسام واستفزه وحب يشتغل عليها. دي نقطة سوداء وأتمنى إنها تزول".

وأختتم ، “إحنا لغاية دلوقتي بنعاني من اللي حصل في 2009 و2010 (أزمة الجزائر) والصراع اللي الناس حولته لصراع بين شعبين. أتمنى إن بعد النهاردة ما يحصلش أي حاجة سيئة تزود العلاقة اللي حصلت بين الجمهور المصري والمغربي. وشوف رد فعل الناس مع المراسلين بتوعنا، بيتمنوا فوز المنتخب النيجيري”.