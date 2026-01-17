تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج

هزم فريق تشيلسي نظيره برينتفورد، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 26.

وأضاف كول بالمر الهدف الثاني للبلوز من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ريناتو سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، تشالوبه، توسين، كوكوريا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو.

خط الهجوم: نيتو، بالمر، جارناتشو، وبيدرو.

وبهذه النتيجة، تقدم فريق تشيلسي إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما توقف رصيد فريق برينتفورد عند النقطة رقم 33 محتلًا المركز السابع.