منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا
تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني
بن غفير : أدعو نتنياهو لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة
وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم
خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية
وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن
تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان
الزمالك في ورطة.. 3 خسائر عقب إنتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم
رياضة

تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج

تشيلسي
تشيلسي
مجدي سلامة

هزم فريق تشيلسي نظيره برينتفورد، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 26.

وأضاف كول بالمر الهدف الثاني للبلوز من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ريناتو سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، تشالوبه، توسين، كوكوريا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو.

خط الهجوم: نيتو، بالمر، جارناتشو، وبيدرو. 

وبهذه النتيجة، تقدم فريق تشيلسي إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما توقف رصيد فريق برينتفورد عند النقطة رقم 33 محتلًا المركز السابع.

تشيلسي برينتفورد الدوري الإنجليزي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
