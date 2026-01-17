وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم

خسر فريق توتنهام هوتسبير من نظيره وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كريسينسيو سامرفيل بالهدف الأول في المباراة لصالح فريق وست هام في الدقيقة 15.

وتعادل كريستيان روميرو للسبيرز في الدقيقة 64 ليعيد النتيجة إلى التعادل 1-1.

وخطف كالوم ويلسون الفوز والثلاث نقاط لوست هام في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة، رفع فريق توتنهام رصيد هزائمه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى الخسارة التاسعة.

ورفع فريق وست هام يونايتد رصيده إلى النقطة 17 محتلًا المركز الثامن عشر، فيما توقّف رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند النقطة 27 محتلًا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو – ميكي فان دي فان – كيفين دانسو – بن دافيس.

خط الوسط: آرشي جراي – جواو بالينيا – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ويلسون أودوبيرت – ماتيس تيل.